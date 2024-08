HYDEが10月16日、前アルバム『ANTI』から約5年ぶりとなるオリジナルアルバム『HYDE [INSIDE]』をリリースすることが発表となった。『HYDE [INSIDE]』は、SiM、MY FIRST STORY、Crystal Lakeなどのコンポーザーや、国内外のプロデューサーなど、錚々たる14名のメンツが参加し、制作期間に約4年をかけて作り上げた渾身の作品だ。

■アルバム『HYDE [INSIDE]』



●配信:2024年9月13日(金)全曲配信スタート※iTunes / Amazon:プレオーダー8月23日(金)〜●CD:2024年10月16日(水)発売※「完全数量限定BOX」「初回限定盤」「通常盤」予約URL:https://hyde.lnk.to/insidePR【UNIVERSAL MUSIC STORE 限定盤(CD+Blu-ray+グッズ+ブックレット)】PDCV-1269 14,850円(税込)※完全数量限定BOX・外装:特別BOX (LPサイズ)・CD:12僖廛薀好船奪ケース+赤透明スリーブケース・グッズ:Tシャツ (Lサイズ相当ワンサイズ / 素材:綿100%)・ブックレット:LPサイズ▼Blu-ray収録内容アルバム収録楽曲のMusic Video / Lyric Video(12曲分収録)<HYDE LIVE 2022>@Zepp Haneda (TOKYO)のダイジェスト映像【初回限定盤(CD+Blu-ray)】UICV-9369 6,490円(税込)・CD:12僖廛薀好船奪ケース+赤透明スリーブケース▼Blu-ray収録内容アルバム収録楽曲のMusic Video / Lyric Video(12曲分収録)【通常盤(CD)】UICV-1169 / 3,300円(税込)・CD:12僖廛薀好船奪ケース▼配信楽曲 / CD収録楽曲(全形態共通)01. INSIDE HEAD02. LET IT OUT03. PANDORA※スクウェア・エニックス『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE』テーマソング04. TAKING THEM DOWN※P真・北斗無双 第4章タイアップソング05. DEFEAT※PlayStation®5版『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』イメージソング06. 6or907. INTERPLAY (Album ver.)08. ON MY OWN※TVアニメ「MARS RED」エンディングテーマ09. BELIEVING IN MYSELF※東京マラソン2020イメージソング10. BLEEDING※東海テレビ・フジテレビ系全国ネット「嗤う淑女」オープニング曲11. I GOT 66612. SOCIAL VIRUS13. LAST SONG●購入者特典▼MONSTERS CHANCECD購入者を対象とした抽選型プレゼント企画 "MONSTERS CHANCE" を実施します。賞品は、決定し次第ご案内いたします。※MONSTERS CHANCEへの応募にはCDに封入されているシリアルナンバーが必要です。※シリアルナンバーは、全形態共通で初回生産分に封入いたします。▼店舗別購入者特典・VAMPROSE STORE:A4サイズクリアファイル・Amazon:メガジャケ・その他店舗共通特典:A2サイズポスター※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせください。※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求めください。※購入特典は先着のプレゼントです。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。