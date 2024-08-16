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01. INSIDE HEAD
02. LET IT OUT
03. PANDORA
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04. TAKING THEM DOWN
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05. DEFEAT
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06. 6or9
07. INTERPLAY (Album ver.)
08. ON MY OWN
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09. BELIEVING IN MYSELF
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10. BLEEDING
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11. I GOT 666
12. SOCIAL VIRUS
13. LAST SONG
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¢£¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ãHYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR¡ä
11·î05Æü¡¡ÂæËÌ Zepp New Taipei
11·î07Æü¡¡¹á¹Á MacPherson Stadium(óÎ²Ö¿Ã¾ì´Û)
11·î27Æü¡¡New York Brooklyn steel
11·î30Æü¡¡Los Angeles THE NOVO
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¢£¡ãHYDE [INSIDE] LIVE 2024¡ä
6·î22Æü(ÅÚ)¡¡Zepp Haneda ¢¨HYDEIST¸ÂÄê
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6·î23Æü(Æü)¡¡Zepp Haneda ¢¨BEAUTY & THE BEAST
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6·î25Æü(²Ð)¡¡Zepp Haneda
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6·î26Æü(¿å)¡¡Zepp Haneda
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7·î14Æü(Æü)¡¡Zepp Sapporo
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7·î23Æü(²Ð)¡¡Zepp Nagoya
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7·î24Æü(¿å)¡¡Zepp Nagoya
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8·î06Æü(²Ð)¡¡Zepp Osaka Bayside
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8·î10Æü(ÅÚ)¡¡ÀçÂæPIT
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8·î24Æü(ÅÚ)¡¡Zepp Fukuoka
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8·î25Æü(Æü)¡¡Zepp Fukuoka
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09·î21Æü(ÅÚ)¡¡¡ã¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹ 2024¡ä
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