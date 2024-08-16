高速道路「通行止め」始まる 台風接近で高波・横風・冠水被害 「可能性区間」も更新
台風7号の接近により、高速道路で通行止めが始まりました。
通行止め区間、今後拡大か
台風7号の接近に伴い、一部の高速道路では通行止めが始まりました。
高波で下り線が通行止めの西湘バイパス（画像：国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所）。
2024年8月16日正午時点で通行止めとなっている主な道路は、次のとおり。
・首都高速K6川崎線：下り殿町→大師JCT
・東京湾アクアライン：川崎浮島JCT〜木更津金田IC
・東京湾アクアライン連絡道：上り袖ヶ浦IC→木更津金田IC
・西湘バイパス：下り大磯東IC→西湘二宮IC→早川IC
・熱海ビーチライン：全線
首都高速K6川崎線は道路冠水、東京湾アクアラインは横風、西湘バイパスは高波により通行止めです。このほか、首都高速の湾岸線やK3狩場線などの一部入口は閉鎖も実施されています。
また、高速道路各社は、通行止めの可能性がある区間を次のとおり発表しています。
●NEXCO東日本（16日11時現在）
・圏央道：木更津JCT〜東金IC/JCT
●首都高速（16日11時45分現在）
・C2中央環状線：外回り板橋JCT→江北JCT、内回り江北JCT→王子南
・11号台場線：芝浦JCT〜有明JCT（全線）
・湾岸線：東扇島〜並木・幸浦
・小松川JCTの7号小松川線上り→C2中央環状線内回りランプ
・K5大黒線：大黒JCT〜生麦JCT
・K6川崎線：川崎浮島JCT〜大師JCT