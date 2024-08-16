台風7号の接近により、高速道路で通行止めが始まりました。

通行止め区間、今後拡大か

台風7号の接近に伴い、一部の高速道路では通行止めが始まりました。



高波で下り線が通行止めの西湘バイパス（画像：国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所）。



2024年8月16日正午時点で通行止めとなっている主な道路は、次のとおり。

・首都高速K6川崎線：下り殿町→大師JCT

・東京湾アクアライン：川崎浮島JCT〜木更津金田IC

・東京湾アクアライン連絡道：上り袖ヶ浦IC→木更津金田IC

・西湘バイパス：下り大磯東IC→西湘二宮IC→早川IC

・熱海ビーチライン：全線

首都高速K6川崎線は道路冠水、東京湾アクアラインは横風、西湘バイパスは高波により通行止めです。このほか、首都高速の湾岸線やK3狩場線などの一部入口は閉鎖も実施されています。

また、高速道路各社は、通行止めの可能性がある区間を次のとおり発表しています。

●NEXCO東日本（16日11時現在）

・圏央道：木更津JCT〜東金IC/JCT

●首都高速（16日11時45分現在）

・C2中央環状線：外回り板橋JCT→江北JCT、内回り江北JCT→王子南

・11号台場線：芝浦JCT〜有明JCT（全線）

・湾岸線：東扇島〜並木・幸浦

・小松川JCTの7号小松川線上り→C2中央環状線内回りランプ

・K5大黒線：大黒JCT〜生麦JCT

・K6川崎線：川崎浮島JCT〜大師JCT