¡ÖÀµÄ¾¡¢ÇËÌÇÅª¤À¤Ã¤¿¡×¹ë¥Ö¥ì¥¤¥¥óÁª¼ê¤¬Ê£»¨¤Ê¿´¶ÅÇÏª ¼Õºáµá¤á¤ëÀÁ´ê½ñ¤â½Ð¤¿°ÛÍÍ»öÂÖ¤ËÁÊ¤¨¡Ö¶ì¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¡×
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¿·¶¥µ»¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¥¬¥ó¡£(C)Getty Images
¡¡ÁûÆ°¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Ê£»¨¤Ê¶»Ãæ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î15Æü¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¿·¶¥µ»¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡×¤Ë½÷»Ò¹ë½£ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥¬¥ó¡Ê¥À¥ó¥µ¡¼Ì¾¡¦Raygun¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ËÁê¼¡¤¤¤ÀÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û5Ëü¿Í¶á¤¯¤¬¡Ö¼Õºá¤òÍ×µá¡× ¡È0ÅÀ¡É¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¹ë¥Ö¥ì¥¤¥¥óÁª¼ê¤ËÈãÈ½½¸Ãæ¤Î°ÛÎã»öÂÖ¡Ö¿¿¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÅØÎÏ¤òÂæÌµ¤·¤Ë¡×
¡¡¥¬¥ó¤ÏÆÈÁÏÀ¤Ë°î¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡È»þ¤Î¿Í¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö8·î9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1¼¡¥ê¡¼¥°BÁÈ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤ò¥¯¥Í¥¯¥Í¤È¤µ¤»¤ëÆÈ¼«¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÎÐ¤È²«¤Î¥¦¥§¥¢¤¬ÇÛÃ£°÷¤Ë»÷¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡Ö¥¯¥í¥Í¥³¥ä¥Þ¥È¤Î¿Í¡×¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡Öµ»½ÑÀ¡×¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¡Ö´°À®ÅÙ¡×¡ÖÆÈÁÏÀ¡×¡Ö²»³ÚÀ¡×¤È5¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤«¤éºÎÅÀ¤µ¤ì¤ëÆ±¶¥µ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿3»î¹çÁ´¤Æ¤Ç0-2¤ÎÇÔÀï¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¡È0ÅÀ¡É¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Âç²ñ½ªÎ»Ä¾¸å¤ËËÜ¿Í¤Ï¡Ö»ä¤Ï¾ï¤Ë¼å¼Ô¤À¤Ã¤¿¤·¡¢°ã¤¦ÊýË¡¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤Î¤è¤¦¤À¡×¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¶¥µ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤¬Ê®½Ð¡£¤µ¤é¤ËÂåÉ½Áª¹Í¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¹ë½£À¯ÉÜ¤Ë5Ëü¿Í¶á¤¤¿Í¤¬½ðÌ¾¤·¤¿ÀÁ´ê½ñ¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¥¬¥ó¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ø¥¤¥È¡ÊÁþ°¡Ë¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¤«¤Ê¤êÇËÌÇÅª¤À¤Ã¤¿¤ï¡×¤ÈÅÇÏª¡£ÈðëîÃæ½ý¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½¶·¤Ø¤ÎÀµÄ¾¤ÊÁÛ¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤Ï¤½¤³¡Ê¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤À¡£ËÜÅö¤Ë¿¿·õ¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤è¡£¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤Æ¡¢»ä¤ÎÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡×¤ÈÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¸ÞÎØ¤ËÄ©¤ó¤À¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥¬¥ó¤Ï¡¢¤³¤¦ÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¡¢»ä¤Î²ÈÂ²¤ä¡¢Í§¤À¤Á¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¡£»ä¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È·ë²Ì¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÏÂº½Å¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡»þÀÞ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤³¤È¡Ä¼Â¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Ç0ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÚ¼Â¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¥¬¥ó¡£¤¿¤À¡¢Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤¿¤ó¤À¡×¡Ö·¯¤ÏÃ¯¤«¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÅð¤ó¤À¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡© ¥Þ¥¸¤«!?¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¹Í¤µ¤ì¤¿¤«¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¿Ìä¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤Ï½¸Ãæ¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ¸«¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê²Ð¤ËÌý¤òÃí¤¤¤À´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëSNS¾å¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¬¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÂç²ñ¸å¤ËÂç¤¤ÊÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]