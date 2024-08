佐々木は、福岡県豊前市で営農が破綻し問題化していた4.2メガの営農型太陽光発電所において、佐々木が2024年6月から行っていた農業(営農)再建サービスをわずか2か月で達成しました。

佐々木は、福岡県豊前市で営農が破綻し問題化していた4.2メガの営農型太陽光発電所において、佐々木が2024年6月から行っていた農業(営農)再建サービスをわずか2か月で達成。

■農業(営農)再建サービスについて

営農型太陽光事業における下部の農業が適切に運営されておらず、農地法等の法令違反状況の営農型太陽光圃場を再建させる佐々木のサービス。

佐々木は「広域認定農業法人」の為、県をまたいだ遠隔地農業活動が行えます。

