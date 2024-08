現在、SNSのフォロワー70万人以上。世界中にファンを持ち、日本はもちろん世界各国のメディアでも取り上げられてきた葉っぱ切り絵アーティスト・リトさん。

7月には、自身3冊目となる作品集『葉っぱ切り絵いきものずかん』が発売に。

ADHDの特性ゆえに、怒られっぱなしだった10年近くの会社員生活に終止符を打ち、アーティストとして世に出るまでの試行錯誤について語ってもらった前編。後編では、多くのアーティストが夢とするであろう個人美術館オープンまでの軌跡を語ってもらう。

大きな夢が叶う

夢中になって細かく仕上げた作品を作っては投稿していたら、出版社の編集者さんに提案された。「リトさん、葉っぱ切り絵の生き物図鑑を作りませんか?」と。

即座に「それはいいですね!」と答えていた。もちろん、子どもの頃好きだった動物図鑑とは違うかもしれないけれど、僕なりの図鑑を作れるのではないかと思ってワクワクしたのだ。

そんなある日、福島で美術館を運営している企業の方からメールが届いた。「葉っぱ切り絵の美術館を新しく福島に作りたい」というのだ。まさか、と思った。

全国各地で作品展を開催してきたけれど、「うちの近くで作品展やってたんですね。気づいたら終わっちゃってました」というような言葉をもらうことも多かった。

そこで、「一年中いつでも葉っぱ切り絵作品を楽しめる場所」というものをどこかに一箇所作りたい、というのがいつしか夢のひとつになっていた。

でもそれは、ずっと先のことだと思っていたのだ。葉っぱ切り絵を始めてまだそれほど経っていない。こんなに早く叶ってしまってもいいのだろうか?

「震災のあと元気がなくなってしまっている福島に、リトさんの葉っぱ切り絵で笑顔を取り戻したいんです」という言葉に頷いてはいたものの、自分の美術館ができるなんて半信半疑だったことは否めない。

ウソみたいだと思っていたけれど、今年、2024年の6月に、本当に葉っぱの美術館がオープンした。

それだけではない。SNSでオープンの告知をすると、まさか、と思う人からメッセージが届いた。それはなんと、僕が葉っぱ切り絵を始めるきっかけとなったアーティスト、ロレンツォさんからのメッセージだったのだ。

Dear Lito,

Hope this finds you very well.

I am very happy that there is finally a place in the world dedicated to the Leaf cutting art.

I have followed your artwork since I discovered it, and I have observed your way of understanding nature, which sometimes reminds me of the little stories told by Beatrix Potter, who used forest and her natural environment animals as inspiration.

For me, the sensitivity and dedication that you have given to your work are an exponent of the excellence of your Japanese culture.

I wish you the best, and if you ever feel like we can develop something together I would be happy to collaborate with you.

Thank you for bringing beauty to this world.

Best regards,

Lorenzo

*

親愛なるリトへ

元気にお過ごしのことと思います。

葉っぱ切り絵に特化した場所がようやく世界にできたことをとても嬉しく思います。

あなたの作品に出会って以来、あなたの自然を理解する方法を観察してきましたが、それは時に、森や自然環境に生息する動物をインスピレーション源としたビアトリクス・ポターの小さな物語を思い起こさせます。

私にとって、あなたが作品に注いできた感受性と献身は、日本文化の素晴らしさを示すものです。

あなたのご活躍を祈るとともに、もし何か一緒にできそうなことがあれば、喜んで協力したいと思います。

この世界に美しさを届けてくれてありがとう。

敬意を込めて

ロレンツォ

この美術館を日本中、いや世界中の人が訪れたくなる場所にしていくのが、僕の次の大きな目標になった。ロレンツォさんにも、いつかスペインから来てもらえるといいのだけれど。

葉っぱ切り絵いきものずかん

陸・海・空のいきものたちの特徴や暮らしにフォーカスした作品が、図鑑のように 1 冊になった作品集。71のいきものへの優しいまなざしから生まれた葉っぱ切り絵作品&ユーモアあふれる書き下ろしストーリーを楽しめる。巻末では葉っぱ切り絵のメソッドも公開。

