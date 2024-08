予選3回戦終了、常本佳吾はフル出場もセルヴェットはブラガに敗れカンファレンスリーグPOへ【EL】

15日、ヨーロッパリーグ(EL)予選3回戦の2ndレグが行われ、プレーオフ進出チームが決定した。2024-25シーズンから大会フォーマットが変更。チャンピオンズリーグ(CL)と共に出場チームが「36」に増加。グループステージが廃止され、36チームで戦うリーグフェーズが誕生。異なる8チームとホームかアウェイで対戦。上位8チームがラウンド16に進出し、9位から24位までで決勝トーナメントプレーオフを行い、ラウンド16へ進む形となる。

日本人所属チームではDF常本佳吾が所属するセルヴェットがポルトガルのブラガと対戦し、1-2で敗戦。恒美とは右サイドバックとしてフル出場を果たしたが、2戦合計1-2で敗退となりカンファレンスリーグ(ECL)のメイン・パスプレーオフに進むこととなった。その他、アヤックスvsパナシナイコスの名門対決は、0-1でパナシナイコスが勝利。2戦合計1-1となり、勝負はPK戦につれこむと、合計34回も蹴ることになる激闘に。アヤックスのGKレムコ・パスフェールは5本セーブし、自身でも成功させるなどし貢献。13-12でアヤックスが勝利した。プレーオフは8月22日、29日に行われ、勝者が本大会出場。敗者は、ECLのリーグフェーズに参加することとなる。◆予選3回戦【2ndレグ】8/13(火)ザ・ニュー・セインツ(ウェールズ) 0-0(AGG:0-1) FCペトロクブ(モルドバ)8/14(水)RFS(ラトビア) 7-0(AGG:9-0) UEサンタ・コロマ(アンドラ)8/15(木)リンカーン・レッド・インプスFC(ジブラルタル) 2-1(AGG:2-3) ディナモ・ミンスク(ベラルーシ)ラピド・ウィーン(オーストリア) 2-0(AGG:3-0) トラブゾンスポル(トルコ)エルフスボリ(スウェーデン) 2-0(AGG:3-1) リエカ(クロアチア)ビクトリア・プルゼニ(チェコ) 1-0(AGG:3-1) クリヴバス(ウクライナ)セルクル・ブルージュ(ベルギー) 1-0(AGG:1-3) モルデ(ノルウェー)アヤックス(オランダ) 0-1(AGG:1-1、13PK12) パナシナイコス(ギリシャ)マッカビ・テルアビブ(イスラエル) 3-0(AGG:5-1) パネヴェジース(リトアニア)ルガーノ(スイス) 2-2(AGG:3-2) パルチザン・ベオグラード(セルビア)セルヴェット(スイス) 1-2(AGG:1-2) ブラガ(ポルトガル)FKボラツ・バニャ・ルカ(ボスニア・ヘルツェゴビナ) 3-1(AGG:4-3) KÍクラクスヴィーク(フェロー諸島)シャムロック・ローバーズ(アイルランド) 3-1(AGG:3-2) NKツェリエ(スロベニア)◆予選プレーオフディナモ・ミンスク(ベラルーシ) vs アンデルレヒト(ベルギー)ヤギエロニア・ビャウィストク(ポーランド) vs アヤックス(オランダ)ルドゴレツ(ブルガリア) vs FCペトロクブ(モルドバ)ルガーノ(スイス) vs ベシクタシュ(トルコ)LASKリンツ(オーストリア) vs FCSB(ルーマニア)RFS(ラトビア) vs APOEL(キプロス)マッカビ・テルアビブ(イスラエル) vs TSCバチュカ・トポラ(セルビア)PAOKテッサロニキ(ギリシャ) vs シャムロック・ローバーズ(アイルランド)フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー) vs FKボラツ・バニャ・ルカ(ボスニア・ヘルツェゴビナ)モルデ(ノルウェー) vs エルフスボリ(スウェーデン)ブラガ(ポルトガル) vs ラピド・ウィーン(オーストリア)ビクトリア・プルゼニ(チェコ) vs ハート・オブ・ミドロシアン(スコットランド)