ONE PACT、初の日本オリジナル曲「待ってたキミを」配信開始！東京で7ヶ月ぶりの単独公演も決定

2023年11月30日にミニアルバム「Moment」で韓国デビューしたONE PACTが、初の日本オリジナル曲となる2ndデジタルシングル「待ってたキミを」を2024年8月16日(金)0時より配信スタートした。ONE PACTのチーム名には、“one”と“impact”の合成語で、「ひとつに集まって大きなインパクトを作る」という意味が込められており、2023年2月から韓国Mnetで制作された「BOYS PLANET」に出演し、韓国、日本、そしてグローバルファンから人気を集めたジョンウ、ソンミン、イェダム、ジェイ・チャン、そしてONE PACTのほとんど全ての楽曲を制作プロデュースしているテグで構成。

そんなONE PACTは、デビューミニアルバム「Moment」では、ミュージックビデオの再生数が625万回を超えたタイトル曲「Must Be Nice」をはじめ全6曲中5曲、今年6月に発売した1stシングル「PARADOXX」では全3曲の作詞作曲プロデュースをテグが担当。リーダーのジョンウが「RUSH IN 2 U」「PERIOD」のSelf Made Videoの撮影編集制作を手がけるなど、第5世代の自主制作K-POPグループとしても注目を集めている。そんなONE PACTが今回発表する初の日本オリジナル曲「待ってたキミを」は、デビューからこれまでに発表した「Hot Stuff」「G.O.A.T」「FXXOFF」などの曲をはじめ、強烈なインパクトを残してきたONE PACTのイメージとは正反対の清涼感あふれるシンセサウンドの楽曲で、ONE PACTだけの音楽の幅を拡張。長い片思いが実る瞬間を描いた歌詞は、爽やかで一度聞いたら忘れられないメロディーと相まって最高の清涼感を感じさせる。さらに、ZEPP TOURから7ヶ月ぶりの単独公演となる「2024 ONE PACT HALL LIVE【An All-day Groove】IN JAPAN」の開催も決定した。

■リリース情報

「待ってたキミを」

2024年8月16日(金)0:00 配信開始

配信サイトはこちら



作詞:TAG

日本語訳詞:NANANA

作曲:TAG, RESTART, Chae Kang Hae

編曲:RESTART, Chae Kang Hae



■公演情報

「2024 ONE PACT HALL LIVE【An All-day Groove】IN JAPAN」

公演日時:2024年10月6日(日)

1部 13:00開場/14:00開演

2部 18:00開場/19:00開演

会場:東京国際フォーラム ホールC



【チケット代金】

VIP席16,000円(税込)

終演後グループ写真撮影付き・お見送り会付き・サイン入りポスター・ポラロイド抽選参加権付き指定席:12,000円(税込)



【チケット発売スケジュール】

FC先行(抽選):8月16日(金)18:00〜8月25日(日)23:59

オフィシャル先行(抽選):8月30日(金)18:00〜9月8日(日)23:59

インバウンド先行(先着):9月1日(火)18:00〜9月23日(月祝)23:59

一般販売(先着):9月28日(土)10:00〜



※携帯電話やスマートフォンのみ撮影可能。(カメラ・ビデオカメラ等の撮影・持込不可)ライブストリーミング、音声録音禁止。

※JAY CHANGの出演はございません。

※4歳以上チケット必要。3才以下でもお席が必要な場合は有料。

※公演当日、映像および写真撮影のカメラが入ります。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございます。予めご了承下さい。

※転売目的のチケット購入はご遠慮ください。オークションでの出品などが発覚した場合は、出品者及び購入者の入場を拒否させていただきます。また、公演当日にはご本人確認をする場合があります。

※座席位置によってステージ演出の全体・一部、ステージが見えにくい場合がございます。視界不良によるチケットの払い戻しはできません。

※1部、2部ともにご購入のお客様は2部終演後のハイタッチ会にご参加いただけます。

※グループ写真撮影はONEPACTとお客様10名〜20名との団体撮影となります。グループ写真はDropboxなどの共有URLにて撮影されたお客様のみ全体に展開されます。



主催:HAVE FUN TOGETHER

企画:ARMADA ENT

制作:iTONY INTERNATIONAL

運営:DISK GARAGE

協力:MY ENTERTAINMENT



