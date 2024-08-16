É¹Àî¤¤è¤·¡¢Éüµ¢¸å½é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¢¤¹17Æü¤Ï¡Ö¸ø±é¼Â»Ü¡×¤Ø¡¡ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç16Æü¤Ï±ä´ü
¡¡²Î¼ê¡¦É¹Àî¤¤è¤·¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØKIYOSHI HIKAWA¡ÜKIINA. 25th Anniversary Concert Tour ¡½KIIZNA¡½¡Ù¡ÊÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¡Ë¤¬¡¢¤¢¤¹17Æü¤Ï¡Ö¼Â»Ü¡×¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£16Æü¤Ë¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤· KIINA._STAFF¡×¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉ¹Àî¤¤è¤·¸ø±é¡Ô¸ø±é¼Â»Ü¡Õ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡Æ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÏÉ¹Àî¤ÎÉüµ¢¸å½é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢16Æü¡¦17Æü¤Î2Æü´ÖÍ½Äê¡£¤·¤«¤·15Æü¡¢¡ÖÂæÉ÷7¹æÀÜ¶á¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î±¿Å¾·×²èÈ¯É½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î°ÂÁ´¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯8·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¼Â»Ü¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢16Æü¤Ë¤Ï¡Ö8·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¹¥±é¡Ô¸ø±é¼Â»Ü¡Õ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤òµ¤·¤¿½ñÌÌ¤òX¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖÂæÉ÷7¹æ¤ÎÀÜ¶á¤ËÈ¼¤¤¡¢8·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø±é¤Î±ä´ü¡Ê¿¶ÂØÆüÌ¤Äê¡Ë¤òÈ¯É½¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢8·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸ø±é¤Ï³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾°¡¢ÊªÈÎÀè¹ÔÈÎÇäÊÂ¤Ó¤ËÅöÆü·ôÈÎÇä¤Ï11¡§00¤è¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÆÆâ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉ¹Àî¤¤è¤·¸ø±é¡Ô¸ø±é¼Â»Ü¡Õ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡Æ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÏÉ¹Àî¤ÎÉüµ¢¸å½é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢16Æü¡¦17Æü¤Î2Æü´ÖÍ½Äê¡£¤·¤«¤·15Æü¡¢¡ÖÂæÉ÷7¹æÀÜ¶á¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î±¿Å¾·×²èÈ¯É½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î°ÂÁ´¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯8·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¼Â»Ü¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢16Æü¤Ë¤Ï¡Ö8·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¹¥±é¡Ô¸ø±é¼Â»Ü¡Õ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤òµ¤·¤¿½ñÌÌ¤òX¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖÂæÉ÷7¹æ¤ÎÀÜ¶á¤ËÈ¼¤¤¡¢8·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø±é¤Î±ä´ü¡Ê¿¶ÂØÆüÌ¤Äê¡Ë¤òÈ¯É½¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢8·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸ø±é¤Ï³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾°¡¢ÊªÈÎÀè¹ÔÈÎÇäÊÂ¤Ó¤ËÅöÆü·ôÈÎÇä¤Ï11¡§00¤è¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÆÆâ¤·¤¿¡£