¡ÚÁ´Ê¸¡ÛàÃËÀÂÎ½áÅê¹Æ¤Î½÷À¥¢¥Ê¤ò·ÀÌó²ò½ü¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¡Ö½èÊ¬½Å¤¤¡×ÈãÈ½¤Ê¤É¤ò¼áÌÀ
¡¡ÃËÀ¤ÎÂÎ½¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀî¸ý¤æ¤ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¡¢µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»öÌ³½ê£Ö£Ï£É£Ã£Å¤¬£±£¶Æü¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢À¼ÌÀÁ´Ê¸¡£
¡¡Àî¸ý¤æ¤ê»á¤Î·ï¤ÇÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¿ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¼ÁÌä¤ÎÂ¿¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÅú¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡·ÀÌó²ò½ü¤ÎÍýÍ³¤È·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸øÉ½¤ÎÄÌ¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤ò°·¤¦»Å»ö¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¡¢½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢·ÀÌó°ãÈ¿¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¶ì½Â¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò°¸¤ËÀî¸ý»á¤ÎÈ¯¸À¤Ç¿¼¤¯½ý¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¥á¡¼¥ë¤äÌä¹ç¤»¤¬Â¿¿ôÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¸ÀÍÕ¤ò°·¤¦¥×¥í¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ø°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¿Í¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦¿®Íê´Ø·¸¤Ç¤Ê¤ê¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÇÃ¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤È¤¤¤¦¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢Àî¸ý»á¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Àî¸ý»á¤ÈÅö¼Ò¤È¤Î´Ø·¸À¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ·ï°Ê³°¤Ë±÷¤¤¤Æ´Ø·¸À¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿½¤·Åº¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÉô¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÉáÃÊ¤ÎÁÇ¹Ô¤Î°¤µ¤«¤é·ÀÌó²ò½ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²±Â¬¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¿Í¤âÅö¼Ò¤â¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¡¢ÂçÊÑ¿´¶ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£³Æ¿Í¤Î£Ó£Î£Ó±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³Æ¿Í¤Î£Ó£Î£Ó±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î°Ù¡¢¸Ä¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅö¼Ò¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤ë±¿ÍÑ¤Ë¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢Åö¼Ò¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤ë±¿ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤ªÏÍ¤Ó¤È¤´Êó¹ð¤Î°ìÉôÊ¸¸À½¤Àµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¤ªÏÍ¤Ó¤È¤´Êó¹ð¤ÎÊ¸¾Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É½¸½ÊýË¡¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤´»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤ÎÁªÂò¤Î·Ð°Þ¤Ï¡¢ÆÃÄê¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤âÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤¬À®Î©¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÊÛ¸î»Î³ÎÇ§¤Î¤â¤È»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀî¸ý»á¤Ø¤ÎÈ³Â§¤ò°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¶¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë»ê¤ê¡¢½¤Àµ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥º£¸å¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢°¦¤äÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»þ¤ËÉð´ï¤È¤Ê¤ê¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤È²þ¤á¤ÆÄË´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢½êÂ°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÊÂ¤Ó¤Ë½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢£Ó£Î£ÓÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÎÀßÄê¤È¹Ö½¬²ñÅù¤Î¹½ÃÛ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë°Ù¡¢¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡¡Àî¸ý¤Ï£¸Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë²Æ¤ÎÃËÀ¤ÎÂÎ½¤¬¶ì¼ê¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¡££Ö£Ï£É£Ã£Å¤Ï¤³¤ì¤òÌäÂê»ë¤·¡¢·ÀÌó°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÀî¸ý¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¡Ê£±£°ÆüÉÕ¡Ë¤·¤¿¤È£±£±Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂÐ±þ¤Ï²á¾ê¤Ç¤Ï¤Ê¤É¤ÈÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£