『NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!』ジャケット写真公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■初回盤・通常盤の各ジャケット写真は、ライブの衣装や演出とリンクしたモノクロのニュースペーパー風デザイン!

NEWSが、9月11日に発売するBlu-ray&DVD『NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!~シングル全部やっちゃいます~』の、ジャケット写真を解禁した。

2023年にデビュー20周年を迎えたNEWSが、同年12月に開催した圧巻の東京ドームライブオーラス公演を映像化。“シングル全部やっちゃいます”と銘打った公演タイトル通り、2003年にインディーズデビューを果たしたシングル「NEWSニッポン」から最新シングル曲「ギフテッド」までのシングルすべてを歌唱した、NEWS20年間の集大成ライブが貴重なドキュメンタリーや特典映像とあわせて収録されている。

初回盤・通常盤の各ジャケット写真は、ライブの衣装や演出とリンクしたモノクロのニュースペーパー風デザインに。モダンな“NEWS TIMES”の文字とともに、初回盤には20周年を祝福するような華々しいステージの景色、通常盤には東京ドームの空気を全身で感じながら寄り添う3人の姿が収められている。

また、Blu-ray&DVD先着購入特典のデザインも8月16日に公開となった。東京ドームにて実施したCD/映像商品販売の会場限定特典として好評を博したクリアポスターのデザインを復刻させた、20年間のNEWSの姿が堪能できるスペシャルなクリアファイルとなっている。

NEWS公式YouTubeでは、「チャンカパーナ」のライブ映像も公開中。

再び“夢の場所”に立った3人の、グループの歴史、そして未来を感じさせる全47曲のパフォーマンスを、映像作品で堪能しよう。

メイン写真:通常盤ジャケット

リリース情報

2024.09.11 ON SALE

Blu-ray&DVD『NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!~シングル全部やっちゃいます~』

NEWS OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/12