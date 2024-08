SHINee テミン、タイトル曲「Sexy In The Air」MV予告映像を公開…魅惑的なビジュアル

SHINeeのテミンが、タイトル曲「Sexy In The Air」のミュージックビデオ予告映像を公開した。Big Planet Madeエンターテインメントは16日0時、公式アカウントを通じてテミンの5thミニアルバム「ETERNAL」のダブルタイトル曲のうち一つである「Sexy In The Air」のミュージックビデオ予告映像を公開した。今回の予告映像は、自信あふれる眼差しと魅惑的なビジュアルのテミン、そしてダンサーたちの、洗練されたキレのある魅力が印象的なムービングで始まる。続いてダイナミックでスタイリッシュな演出で、彼の様々な魅力を表現した。

テミンの5thミニアルバムには、ダブルタイトル曲「Sexy In The Air」と「Horizon」、そして「G.O.A.T」「The Unknown Sea」「Crush」「Deja Vu」「Say Less」の7曲が収録された。テミンが企画からミュージックビデオまですべての過程に参加した、初めてのプロデュースアルバムという点で特別な意味を持つ。5thミニアルバム「ETERNAL」は、8月19日午後6時にリリースされる。