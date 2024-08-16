¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û¡È²áµîºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¡É¤ÎÂæÉ÷7¹æ¥¢¥ó¥Ô¥ë¡¡º£Æü¸á¸å¤Ë´ØÅìºÇÀÜ¶á¡¡´ØÅì¹Ã¿®～ÅìËÌ¤Ç¡íÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡íÈ¯À¸Í½ÁÛ¤â¡¡¤³¤ÎÀè¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©
¡ÖÂæÉ÷7¹æ ¥¢¥ó¥Ô¥ë¡×¤Ï¡¢¤¤ç¤¦ 16Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°11»þ¤ËÈ¬¾æÅç¤ÎËÌÅìÌó110㎞¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢1»þ´Ö¤Ë20km¤ÈÈæ³ÓÅª¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Â®ÅÙ¤ÇËÌ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±«¡¦É÷¤ÎÍ½ÁÛ¡Û¤³¤ÎÀè¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡16Æü¡Ê¶â¡Ë～17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÂæÉ÷¤Î±À²èÁü¤Ï¡¢±²¤ÎÃæ¿´¤ÎÌÜ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢16Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°11»þ¤ÇÉ÷Â®15m°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è¤¬Ä¾·Â770km¤È¤¤Î¤¦¡Ê15Æü¡Ë¤è¤ê¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾å¤Ë¡¢¶¯¤µ¤Î¥é¥ó¥¯¤¬¾å¤¬¤ê"Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤"ÀªÎÏ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤³¤ÎÀè¤Î±«¡¦É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡16Æü¡Ê¶â¡Ë～17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÂæÉ÷¤Î¶¯¤µ¤ÏÃæ¿´ÉÕ¶á¤ÎÉ÷¤¬33m/ÉÃ°Ê¾å¤Ç"¶¯¤¤"¡¢44m/ÉÃ°Ê¾å¤Ç"Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤"¤È¤Ê¤ê¡¢16Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°9»þ»þÅÀ¤Ç¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï45m/ÉÃ¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï60m/ÉÃ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÉ÷¤Ï¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£Å¾¤·¤¿¤ê¡¢ÅÅÃì¤Ê¤É¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç²°³°¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤¬´í¸±¤ÊÉ÷¤Ç¤¹¡£
¿ÊÏ©Í½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢É÷Â®15m/ÉÃ°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è¤¬¡¢´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤È¡¢À¾¤Ï°¦ÃÎ¡¢ËÌ¤ÏÊ¡Åç¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢É÷Â®25m/ÉÃ°Ê¾å¤ÎË½É÷°è¤âÈ¬¾æÅç¤ä»°ÂðÅç¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢³¤¤Î¾å¤òÄÌ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¦¾å¤Ç¤â±«¤äÉ÷¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂæÉ÷¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Â®ÅÙ¡ÊÌó20㎞/»þ¡Ë¤Ç¿Ê¤à¤¿¤á¡¢±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¯¶²¤ì¤â¡£
¡ÚºÇÂçÉ÷Â®¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡Ë¤ÎÍ½ÁÛ¡Û
¡ü16Æü¡Ê¶â¡Ë
´ØÅì¡¦°ËÆ¦½ôÅç¡¡40£í¡Ê60m¡Ë
ÅìËÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡30£í¡Ê45£í¡Ë
Åì³¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡25m¡Ê35m¡Ë
¡ü17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
´ØÅì¡¦ÅìËÌ¡¡¡¡¡¡30m¡Ê45m¡Ë
¡Ú24»þ´ÖÍ½ÁÛ±«ÎÌ¡ÊÂ¿¤¤½ê¡Ë¡Û
¡ü16Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á～17Æü¡ÊÅÚ¡ËÀµ¸á¤Þ¤Ç
´ØÅì¹Ã¿®¡¡250¥ß¥ê
ÅìËÌ¡¡¡¡¡¡200¥ß¥ê
¡Ú"Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ"¤Ç Âç±«ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ëÃÏ°è¡Û
¡ü16Æü¡Ê¶â¡ËÌë¤Ë¤«¤±¤Æ
°ñ¾ë¡¢ÆÊÌÚ¡¢·²ÇÏ¡¢ºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¡¢Åìµþ¡¢°ËÆ¦½ôÅç¡¢¿ÀÆàÀî¡¢»³Íü
¡ü16Æü¡Ê¶â¡ËÌë～17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°Ãæ
µÜ¾ë¡¢Ê¡Åç
¡ÚÇÈ¤ÎÍ½ÁÛ¡Û
¡ü16Æü¡Ê¶â¡Ë
´ØÅì¡¦°ËÆ¦½ôÅç¡¡¡¡10£í¡Ê¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦¡Ë
ÅìËÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8£í¡Ê¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦¡Ë
Åì³¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6£í¡Ê¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦¡Ë¡¡
¡ü17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
´ØÅì¡¦ÅìËÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£¸m¡Ê¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦¡Ë
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤³¤ÎÀè¤Î±«¡¦É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡16Æü¡Ê¶â¡Ë～17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£