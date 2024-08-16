【随時更新中】台風7号 関東に接近中！最新の交通情報まとめ

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■鉄【速報】宮城県、福島県にも線状降水帯予測情報　16日夜から17日午前中にかけて

道（16日 11時50分）

東海道新幹線

終日運転取りやめ（東京〜名古屋）

東北・上越・山形新幹線

一部運休

山手線など首都圏の在来線

運休か遅れの可能性

総武本線 千葉〜銚子駅間

順次運転見合わせ

成田エクスプレス

朝の8本のみ運行し以降は運休

湘南新宿ライン

特急踊り子が終日運休

■道路（16日 11時50分）

新東名高速や中央道など 一部区間

通行止めの可能性

首都高・圏央道・東京湾アクアラインなど

通行止めの可能性

■フライト（16日 11時50分）

全日空335便、日本航空319便

欠航 羽田・成田発着便中心に