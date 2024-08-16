【随時更新中】台風7号 関東に接近中！最新の交通情報まとめ
■鉄【速報】宮城県、福島県にも線状降水帯予測情報 16日夜から17日午前中にかけて
道（16日 11時50分）
東海道新幹線
終日運転取りやめ（東京〜名古屋）
東北・上越・山形新幹線
一部運休
山手線など首都圏の在来線
運休か遅れの可能性
総武本線 千葉〜銚子駅間
順次運転見合わせ
成田エクスプレス
朝の8本のみ運行し以降は運休
湘南新宿ライン
特急踊り子が終日運休
■道路（16日 11時50分）
新東名高速や中央道など 一部区間
通行止めの可能性
首都高・圏央道・東京湾アクアラインなど
通行止めの可能性
■フライト（16日 11時50分）
全日空335便、日本航空319便
欠航 羽田・成田発着便中心に
道（16日 11時50分）
東海道新幹線
終日運転取りやめ（東京〜名古屋）
東北・上越・山形新幹線
一部運休
山手線など首都圏の在来線
運休か遅れの可能性
総武本線 千葉〜銚子駅間
順次運転見合わせ
成田エクスプレス
朝の8本のみ運行し以降は運休
湘南新宿ライン
特急踊り子が終日運休
■道路（16日 11時50分）
新東名高速や中央道など 一部区間
通行止めの可能性
首都高・圏央道・東京湾アクアラインなど
通行止めの可能性
■フライト（16日 11時50分）
全日空335便、日本航空319便
欠航 羽田・成田発着便中心に