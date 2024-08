ビブグルマン選出の人気焼き鳥店が移転。裏路地に佇む大人の隠れ家で絶品コースを堪能（大阪・天神橋筋六丁目）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は天神橋筋六丁目駅近くに移転オープンした、ビブグルマンに選出された人気焼鳥店。

〈New Open News〉

やきとり南(大阪・天神橋筋六丁目)

つくね 写真:お店から

2024年7月、「食べログ 焼き鳥 WEST 百名店」に5年連続選出され、ミシュランガイドのビブグルマンに選出された「焼鳥みなみ」が、北新地を離れ、天六の裏路地に移転オープンしました。店名は新たに「やきとり南」とし、大人の隠れ家をコンセプトに絶品のコースを提供します。

ライトアップされた看板が目印 写真:お店から

店主の南氏は東京で修業後、大阪で開業。2015年から北新地で営んでいた「焼鳥みなみ」は、上質なコースが楽しめる焼き鳥店として、人気を得ていました。今回移転した場所は、梅田からタクシーで1,500円ほどで行ける適度な距離感が良かったそう。天神橋筋六丁目駅からも徒歩3分ほどです。

隠れ家感のある外観 写真:お店から

店内はコンクリートと漆黒で落ち着きのある空間を演出。ライブ感が楽しめるカウンターに客席は8席あり、焼き場にはエアカーテンが設置されているので、客席に煙が流れてきません。仕切りがないので焼き場の様子がよく見えるのに煙たくないのは、うれしいですね。

血肝 写真:お店から

ちょうちん 写真:お店から

自慢の「おまかせコース」11,000円では新鮮な鶏のお造りや、一本一本丁寧に焼き上げる焼き鳥、「チーズいなり焼き」などちょっと変わった一品も組み込まれ、お酒に合わせたさまざまな料理が楽しめます。

焼きおにぎり 出典:takuya49さん

締めの「焼きおにぎり」は時間をかけてじっくり焼き、香ばしい醤油の香りが良く、パリッとした焦げ目と白米のもっちりとした食感がたまりません。北新地時代から人気の「そぼろ丼」も健在です。

手羽先 写真:お店から

追加の串焼きもマニアックな鶏の内臓を300円から種類豊富に用意。胸腺の部分で歯ごたえが良くクリーミーな味わいの「おたふく」や、ももの付け根の部位で、一羽からピンポン玉サイズのものが2個しかとれないという「ソリレス」、ハツの根本の部分で、サクッとした歯切れの良さが心地よい「こころのこり」など、珍しくておいしい希少部位は必食です。店内には140本収納するワインセラーもあるので、食事と共に厳選されたワインも楽しんでください。

一本一本丁寧に焼き上げる 出典:takuya49さん

ベテランの職人技が光る完璧な火入れで、何度も食べたくなる焼き鳥。臨場感あふれる大人の空間で味わうおまかせコースは18時一斉スタートで、完全予約制です。



くつろいでじっくり焼き鳥を楽しめる「やきとり南」、デートや友人との会食などで訪れてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

肝お造り 出典:りえちゃん0099さん

『北新地にある焼鳥百名店の「焼鳥みなみ」さんが、天神橋六丁目へ移転され「やきとり南」さんになりました!

オープン前からワクワク楽しみにし、オープン1週間目で伺う事が出来ました!



外観も店内もシンプルでカッコイイ!

カウンター8席…ゆったりとした席間が良い!

おまかせコース、18:00一斉スタートです♪

久しぶりにいただく、肝のお造り…美味しい!

やっぱり南さんの焼鳥は……美味しい!!

焼台が上カウンターと同じ高さなので、焼けていくのを見るながらワインをいただく…素敵な楽しみ方ですよね。今夜もワイン2本空いちゃいました……笑』(りえちゃん0099さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆やきとり南住所 : 大阪府大阪市北区本庄東1-2-4 リュクスプラス天六 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香、食べログマガジン編集部

