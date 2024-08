セリスタは、2024年9月1日(日)に、杉浦 彩子 先生(刈谷きこえのクリニック/院長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『聴覚・嗅覚・味覚・平衡覚のアンチエイジング』を開催します。

セリスタ『聴覚・嗅覚・味覚・平衡覚のアンチエイジング』

セリスタは、2024年9月1日(日)に、杉浦 彩子 先生(刈谷きこえのクリニック/院長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『聴覚・嗅覚・味覚・平衡覚のアンチエイジング』を開催。

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『聴覚・嗅覚・味覚・平衡覚のアンチエイジング』

杉浦 彩子 先生/Dr. Saiko Sugiura

刈谷きこえのクリニック/院長

国立長寿医療研究センター 耳鼻咽喉科 非常勤医師

1) 認知症の最大のリスクファクターとしての難聴

2) 人工聴覚器最前線

3) 頭痛と前庭の意外な関係

4) 外界と接する唯一の脳神経・嗅神経

5) 第6の味コク味とは

※キーワード:加齢性難聴、補聴器、認知機能、sensory frail

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Uaz6pjoLRJSGGZz6rtZpEw#/registration

◇講師紹介◇

杉浦 彩子 先生/Dr. Saiko Sugiura

刈谷きこえのクリニック/院長

国立長寿医療研究センター 耳鼻咽喉科/非常勤医師

《経歴》

1998年 名古屋大学医学部卒業

1998年〜2001年 社会保険中京病院

2001年〜2005年 名古屋大学大学院医学系研究科 細胞情報医学専攻 頭頸部・感覚器外科学講座 医学博士

2005年〜 国立長寿医療研究センター 耳鼻咽喉科

2017年〜2023年 豊田浄水こころのクリニック

2023年〜 刈谷きこえのクリニック

受賞歴は、2011年 第17回日本耳科学会奨励賞(基礎部門)受賞、2017年 第14回日本聴覚医学会奨励賞受賞。

書物は、2014年 講談社ブルーバックス「驚異の小器官 耳の科学」出版、2020年 さくら舎「誰にも訪れる耳の不調・難聴を乗り越える本」出版。

2019年〜日本老年医学会 高齢者医療委員会/認知症対策小委員会委員を任務。

◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

■番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 26 Stage 1

■開催日時 :2024年9月1日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 :Zoomオンラインセミナー

■プログラム :10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『聴覚・嗅覚・味覚・平衡覚のアンチエイジング』

杉浦 彩子 先生/Dr. Saiko Sugiura

刈谷きこえのクリニック/院長

国立長寿医療研究センター 耳鼻咽喉科/非常勤医師

11:20 質疑応答

12:00 エンディング

■参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

■定員 :1,000人

■お申込み方法:下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Uaz6pjoLRJSGGZz6rtZpEw#/registration

■企画・主催 :セリスタ

Tel : 03-3863-1003

E-mail:

info@selista.jp

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 杉浦 彩子登壇!セリスタ『聴覚・嗅覚・味覚・平衡覚のアンチエイジング』 appeared first on Dtimes.