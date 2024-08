食やお酒にまつわるワークショップ！リビングデザインセンターOZON「FUN EAT！」

「リビングデザインセンターOZONE」では、食と暮らしをテーマにしたイベント「FUN EAT!」を開催中です。

そして2024年8月24日(土)・25日(日)には、食やお酒にまつわるワークショップを実施します。

リビングデザインセンターOZON「FUN EAT!」

“生きるために食べること”から『生きることを、より一層楽しむために食べる』時代へと変化した昨今、私たちの暮らしはどう変わっていくのでしょうか。

本イベントでは「食」に関わるワークショップ・セミナー※をはじめ、文筆家などのインタビューを通じて、これからの「食と暮らしの楽しみ方」を提案します。

※ワークショップ・セミナーは先着順となります。

【イベント概要】

●セミナー

「ココをおさえればビール通!楽しいクラフトビールセミナー」

うまいビールの注ぎ方、飲み方とは?

ビアジャーナリストで熱烈ビアマニアのくっくショーヘイさんによる丁寧な解説と実演付きのレッスンで、家飲みがグッとレベルアップすること間違いなしの楽しいセミナーです。

くっくショーヘイさんおすすめのクラフトビール5種のテイスティングと、試飲するビールに相性ぴったりのおいしいおつまみも用意されています。

開催日時:2024年8月24日(土)11:00〜12:00

講師 :佐藤 翔平(くっくショーヘイ)SATO SHOHEI

会場 :3F weeeat! studio

対象 :20歳以上

参加費 :一般:2,500円(税込)

CLUB OZONE

[住まいる会員・プロフェッショナル会員]:1,500円(税込)※

詳細・お申込みは以下URLをご参照ください

https://www.ozone.co.jp/news/seminar/1689/

【セミナー】クラフトビールの楽しみ方

●ワークショップ

「食べられるお花 エディブルフラワーとハーブの寄せ植え&華やかスイーツ」

季節のエディブルフラワーやハーブなどを使って、見た目も美しく、自宅で育てて味わうこともできる『食べられる寄せ植え』を作ります。

エディブルフラワーを使用したプチスイーツとハーブティーをお楽しみいただきながら、作った寄せ植えを上手に育てる方法も伝えられます。

開催日時:2024年8月25日(日)14:00〜15:00

講師 :福村 裕子(Lino rino flower design)

会場 :3F weeeat! studio

参加費 :一般:2,500円(税込)

CLUB OZONE

[住まいる会員・プロフェッショナル会員]:1,500円(税込)※

詳細・お申込みは以下URLをご参照ください

https://www.ozone.co.jp/news/seminar/1675/

【ワークショップ】エディブルフラワーとハーブの寄せ植え

●特別インタビュー

【食卓が生み出すものとは?―世界の食卓から学んだ知恵と工夫―】4回シリーズ

文筆家のツレヅレハナコさんをはじめ、料理道具コンサルタントや世界の台所を取材・発信する探検家など、「食や暮らし」の分野で多様に活躍する4組にお話を聞いています。

世界各地の食卓にまつわるエピソードとその地域の文化を通じて、私たちの暮らしや食空間を振り返る機会です。

インタビュー「世界の食卓から学んだ知恵と工夫」

【リビングデザインセンターOZONE 概要】

所在地 : 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー3〜7階

アクセス: 新宿…JR「新宿」駅南口から徒歩 約12分、

都営新宿線「京王新線新宿」駅から徒歩 約10分

初台…京王新線「初台」駅から徒歩 約6分

都庁前…都営大江戸線「都庁前」駅 A4出口から徒歩 約8分

参宮橋…小田急線「参宮橋」駅から徒歩 約10分

