さのまるグッズがあたる！佐野らーめん予備校「佐野らーめん食育キット」Instagramキャンペーン

佐野らーめん予備校「佐野らーめん食育キット」Instagramキャンペーン

商品名称:佐野らーめん食育キット

価格 :5,500円(消費税込・送料別)

販売方法:専用サイトにて販売

https://sanoramen.base.ec/

キットに含まれる内容:調理道具・主な材料・佐野らーめんワークブック

佐野らーめん予備校は今回、佐野ブランドキャラクターさのまると協力し、2024年8月16日(金)より「“親子でつくる”佐野らーめん食育キット」購入者・調理者を対象としたInstagramキャンペーンを開催。

栃木県佐野市への移住支援と、佐野らーめん店の創業や事業承継を併せて支援する佐野らーめん予備校では、本年3月より佐野らーめんの更なる魅力を発信すべく、「“親子でつくる”佐野らーめん食育キット」を販売中です。

夏真っ盛り、多くの親子に夏休みの思い出としてご家庭で佐野らーめん作りを楽しんでもらうため、今回当キットでの調理風景・完成した佐野らーめんの写真をInstagramでタグ付け、投稿いただいた方の中から抽選で9名の方に佐野市の「食」・本キャンペーン限定のさのまるグッズをプレゼント!

食いしん坊で佐野らーめんが大好きな佐野ブランドキャラクターのさのまるも「佐野らーめんの美味しさ、作る楽しさをもっとみんなに伝えたい」という思いから、自らお手本としてキットを使って調理してくれました。

■キャンペーン概要

[参加方法]

1. 「“親子でつくる”佐野らーめん食育キット」を購入し、調理している際の風景・完成した佐野らーめんの写真を撮影

2. 撮影した写真に「#さのまるにとどけ」のハッシュタグ付け+「佐野らーめん予備校公式Instagramアカウント(@sanoramen.yobikou)」のタグ付けをして投稿

[応募期間]

2024年8月16日(金)〜9月30日(月)

[賞品]

投稿いただいた方の中から抽選で9名の方に佐野市の「食」を楽しめる賞品がプレゼントされます。

A賞:さのブランドセット [佐野餃子・佐野黒から揚げ](※冷凍)×3名

B賞:佐野市産コシヒカリ 10kg×3名

C賞:佐野市内らーめん店で使用できる佐野らーめんチケット×3名

当選者には上記賞品に加えて、限定のさのまるグッズもプレゼントされます。

[ご応募上の注意]

・「#さのまるにとどけ」のハッシュタグ付け、「佐野らーめん予備校公式Instagramアカウント(@sanoramen.yobikou)」のタグ付けが行われていない投稿は抽選の対象外となります。

・「“親子でつくる”佐野らーめん食育キット」を用いずに調理したと判断される投稿は無効となります。

・顔写真等、個人情報の特定に繋がる可能性があるものについてはスタンプ・モザイク等でマスキングください。

[抽選発表]

・佐野らーめん予備校にて厳正なる抽選を行います。

・当選された方には佐野らーめん予備校公式アカウントよりInstagramのダイレクトメッセージ(DM)にて連絡。

その際、氏名・賞品の送付先等などの個人情報を確認させていただきます。

