BSOは、“ミスタータイガース”こと掛布雅之氏のトークショーをホテルアウィーナ大阪(大阪府大阪市天王寺区)にて2024年9月21日(土)に開催します。

BSO「掛布雅之氏トークショー」

イベント名 : 掛布雅之氏トークショー

開催日時 : 2024年9月21日(土)

開場 18:15 開演 18:45 終演 20:15

会場 : ホテルアウィーナ大阪 葛城

〒543-0031 大阪府大阪市天王寺区石ヶ辻町19-12

アクセス : 近鉄「大阪上本町」駅 14番出口より徒歩約4分

参加費 : 7,500円/一名様

運営 : BSO株式会社

定員 : 280名

申込方法 : 下記URLからチケットを購入ください

※先着申込み順。

申込み順で前方席へと案内します

※定員となり次第、販売終了

チケット販売URL:

https://t.livepocket.jp/e/1-qit

BSOは、“ミスタータイガース”こと掛布雅之氏のトークショーをホテルアウィーナ大阪(大阪府大阪市天王寺区)にて2024年9月21日(土)に開催。

■『掛布雅之氏トークショー』について

“ミスタータイガース”掛布雅之氏によるトークショーをはじめ、サイングッズがあたる抽選会や掛布氏とのツーショット写真撮影会を実施予定です。

<イベント内容>

・掛布雅之氏トークショー

現役時代の「伝説の3連発」裏話、掛布氏目線の2024シーズン阪神タイガース総括と来シーズンの注目選手や岡田彰布監督との関係性から掛布氏のプライベートなお話まで、ここでしか聞けないトークを予定しています。

MCは関西でラジオDJ、ナレーター、イベントMCなどで活躍中の西田愛(めぐみ)氏が務めます。

・質問コーナー

阪神タイガースのレジェンド・掛布氏へ「●●の試合の打席ではどういう気持ちだったのか?」「今の阪神タイガースをどう見ている?」など直接質問できる貴重なコーナーです。

トークショー参加の皆様、どなた様でも参加できます(挙手制)。

※時間制限があります。

・プレゼント抽選会&写真撮影会(抽選)

掛布氏のサイン入りグッズ が当たるプレゼント抽選会を開催!

さらに、プレゼント抽選会に当選された方は掛布氏とツーショット写真を撮影できます。

※イベントは2024年8月16日(金)時点の内容です。

変更となる場合があります。

■掛布雅之氏 プロフィール

1955年5月9日生まれ。

1973年、ドラフト6位で阪神タイガースに入団。

現役時代は“ミスタータイガース”と名をはせ、オールスターゲームでの3打席連続本塁打や甲子園での伝説の3連発、好投手・江川卓氏と数々の名勝負を繰り広げた。

15年間の現役生活において、本塁打王3回、打点王1回、ベストナイン7回、ゴールデングラブ賞6回受賞。

現役引退後は報知新聞評論家、ラジオの野球解説者などを務め、阪神タイガース二軍監督なども務めた。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post サイングッズがあたる抽選会も!BSO「掛布雅之氏トークショー」 appeared first on Dtimes.