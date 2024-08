3人組グループ・NEWSが、9月11日に発売する『NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!〜シングル全部やっちゃいます〜』DVD&Blu-rayのジャケット写真が公開された。今作はデビュー20周年を盛大に祝う、東京ドームLIVEオーラス公演を映像化。これまでにリリースした「NEWS ニッポン」から「ギフテッド」までのシングル全てを歌唱した集大成ライブ。全シングルのみならず、今や代表曲となった「U R not alone」や20周年を機にメンバー自身で作詞作曲した新曲「ROOOTS」などグループの歴史と未来をも感じさせる全47曲のパフォーマンスを完全収録する。

初回盤・通常盤の各ジャケット写真は、LIVEの衣装や演出とリンクしたモノクロのニュースペーパー風デザインに。モダンな“NEWS TIMES”の文字とともに、初回盤には20周年を祝福するような華々しいステージの景色、通常盤には東京ドームの空気を全身で感じながら寄り添う3人の姿が収められている。また、先着購入特典のデザインも公開。東京ドームにて実施したCD・映像商品販売の会場限定特典として好評を博したクリアポスターのデザインを復刻させた、20年間のNEWSの姿が堪能できるスペシャルなクリアファイルとなっている。初回盤特典として、2020年から行なってきたイベント「NEWS大集会」と「NEWS小集会」のハイライトをまとめた「NEWS 大集会 2020〜2024 名場面集」を収録。これまで期間限定の配信でのみ届けていたトーク・バラエティ&パフォーマンスを約99分にまとめて公開する。通常盤には、3人で“夢の場所”東京ドームのステージに向かう姿に密着した「Thank you for 20 years」を収録。これまでどこにも語ってこなかった胸の内をさらけ出したインタビューを軸に、打ち合わせやリハーサルを追い続けた超濃厚なドキュメンタリー映像となっている。なお、公式YouTubeでは、「チャンカパーナ」のLIVE映像も公開中だ。