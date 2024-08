サイバーセキュリティ企業のSilverfortはこのほど、「Shining the Spotlight on the Rising Security Risks of Non-Human Identities」において、Active Directoryサービスにおける非人間アイデンティティ(NHI: Non-Human Identity)の調査結果を伝えた。Active Directoryが非人間アイデンティティの侵害を受けているとして、調査を実施したという。

Shining the Spotlight on the Rising Security Risks of Non-Human Identities○非人間アイデンティティのリスクとは非人間アイデンティティとは、人間以外のサービスなどに与えられる認証情報のこと。APIキー、サービスアカウント、システムアカウント、OAuthトークンなどがこれにあたる。これら認証情報は多要素認証(MFA: Multi-Factor Authentication)などで保護できないため、サイバー犯罪者に狙われやすいとされる。また、非人間アイデンティティを必要とするサービスは、広範囲のユーザー情報やデータを扱うことが多く、特権レベルで動作するため、侵害時の影響は深刻とされる。Silverfortは、非人間アイデンティティは人間に与えられるアカウントよりも潜在的なリスクは大きいと指摘している。○調査結果の概要Silverfortによる非人間アイデンティティの調査結果の概要は次のとおり。○膨大な非人間アイデンティティ大企業ではActive Directory内のアカウントの約23%を非人間アイデンティティが占める。企業規模が小さくなるにつれ比率は上昇する傾向にあり、小規模組織の場合は約48%に上昇する。企業規模ごとの非人間アイデンティティの占める割合 引用:Silverfort○非推奨の認証プロトコルWindowsでは脆弱な認証プロトコルのNTLMがいまだに使用されている。非人間アイデンティティの約46%は脆弱なNTLMを使用している。NHIの認証に使用するNTLM/Kerberosの割合 引用:Silverfort○その他の概要非人間アイデンティティの可視化を実現している組織はわずか5.7%とされる。62%は部分的な可視化しか実現できていない。また、非人間アイデンティティをサイバー攻撃から保護できると確信している組織は20%程度。8割の組織が保護できないと認識している。○非人間アイデンティティの保護Silverfortは調査結果を基に、非人間アイデンティティの保護方法を提案している。その概要は次のとおり。最小権限の原則を追求する。非人間アイデンティティに対しても、ソース、宛先、プロトコル、時間、その他の要因に基づいた最小権限を設定する非人間アイデンティティに与えられる「正常な動作」を定義する「正常な動作」に違反する異常な活動を検出し、警告する異常な活動を検出した際には、自動で活動をブロックする多要素認証と同様に、非人間アイデンティティに2重の保護を導入する近年は多くの企業から日々新しいサービスが生み出されている。これら新しいサービスは既存の複数のサービスと連携し、自動化を実現するため多くの非人間アイデンティティを使用する。この傾向はAI(Artificial Intelligence)の登場によりさらに加速すると予想されており、非人間アイデンティティはさらに増大するとみられている。これはサイバー犯罪者の標的が増え続けることを意味しており、懸念されるリスクを軽減するため、企業や組織には積極的な可視化と対策の実施が望まれている。;;link;https://news.mynavi.jp/techplus/article/20240814-3004721/https://news.mynavi.jp/techplus/article/20240813-3002171/https://news.mynavi.jp/techplus/article/20240813-3002775/https://news.mynavi.jp/techplus/article/20240812-3002641/