お盆シーズン、混雑する高速道路。

台風の影響も心配です。

【画像1～55】「いつ」「どこが」「どれくらい」混む？画像で分かりやすく見る

NEXCO東日本は、台風7号の影響で首都高の下記の区間は通行止めになる可能性があるとしています。（16日午前11時10分現在）

■首都高速道路 通行止め可能性路線

中央環状線（外回り） 板橋JCT～江北JCT

中央環状線（内回り） 江北JCT～王子南合流

7号小松川線（上り） ⇒中央環状線（内回り）

小松川JCT 11号台場線（上り・下り） 芝浦JCT～有明JCT

湾岸線（西行き・東行き） 東扇島～並木・幸浦

神奈川5号大黒線（上り・下り） 大黒JCT～生麦JCT

神奈川6号川崎線（上り・下り） 川崎浮島JCT～大師JCT

以下は、台風7号発生前の渋滞予測です。

「渋滞予想」8月17日（土）はどこが混む？【東日本】

【画像48】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO東日本の渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北道

〈上り〉上河内SA付近 15km

〈上り〉羽生PA付近 15km



□関越道

〈上り〉高坂PA付近 15km

〈下り〉高坂PA付近 15km



□中央道

〈上り〉小仏TN付近 25km

〈下り〉日野BS付近 20km

〈下り〉相模湖IC 10km



□京葉道

〈下り〉貝塚IC 10km



□圏央道

〈内回り〉狭山PA付近 10km

〈内回り〉八王子JCT付近 15km

〈外回り〉八王子JCT 10km



□東京湾アクアライン

〈上り〉海ほたるPA付近 10km

「渋滞予想」8月17日（土）はどこが混む？【中部】

【画像49】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO中日本、中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□東名

〈上り〉綾瀬SIC付近 20km

〈下り〉綾瀬SIC付近 20km

「渋滞予想」8月17日（土）はどこが混む？【関西】

【画像50】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO西日本、関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）



□名神

〈上り〉大津IC付近 15km

〈上り〉一宮IC付近 10km



□東名阪道（伊勢道）

〈上り〉亀山PASIC付近 10km



□伊勢湾岸道

〈上り〉飛鳥IC付近 10km

〈下り〉湾岸長島IC付近 10km



□京滋バイパス

〈上り〉宇治TN付近 10km

「渋滞予想」8月17日（土）はどこが混む？【九州】

【画像51】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO西日本、九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州道

〈上り〉広川IC付近 10km