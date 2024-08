首都圏を中心に『ガーラマンションシリーズ』を展開しているFJネクストホールディングスおよびFJネクストは、2023年(1-12月)に首都圏で699戸の投資用マンションを供給し、首都圏投資用マンションの供給ランキングにおいて5年連続で第1位※ となりました。

※「2024年上期及び2023年年間の首都圏投資用マンション市場動向」(株式会社不動産経済研究所 2024年8月発表)

FJネクストホールディングス「首都圏投資用マンションの供給ランキング」1位

」

首都圏を中心に『ガーラマンションシリーズ』を展開しているFJネクストホールディングスおよびFJネクストは、2023年(1-12月)に首都圏で699戸の投資用マンションを供給し、首都圏投資用マンションの供給ランキングにおいて5年連続で第1位※ となりました。

※「2024年上期及び2023年年間の首都圏投資用マンション市場動向」(株式会社不動産経済研究所 2024年8月発表)

2023年は、品川区・駅徒歩1分という至便の立地に誕生した『ガーラ・ステーション大森海岸(総戸数65戸)』をはじめ、『ガーラ・グランディ木場公園(総戸数74戸)』、『ガーラ・クレスタ横濱関内(総戸数100戸)』、『ガーラ武蔵小杉グランドステージ(総戸数113戸)』、『ガーラ・プレシャス元住吉(総戸数47戸)』などを供給しました。

●首都圏投資用マンション供給ランキング(過去5年間)

※「首都圏投資用マンション市場動向」(株式会社不動産経済研究所 2020年〜2024年発表資料より抜粋)

●2023年の主な供給物件(外観写真)

ガーラ・ステーション東神奈川

ガーラ・グランディ木場公園

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 5年連続第1位獲得!FJネクストホールディングス「首都圏投資用マンション供給ランキング」 appeared first on Dtimes.