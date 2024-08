どこでも釣りを楽しめる！スマートフォン向けモバイルゲーム「釣りの達人」

スマートフォン向けモバイルゲーム『釣りの達人』が2024年8月10日(土)のサービス開始から1日目で日本、アメリカなど13国でApp Store無料ダウンロードランキング1位を獲得しました。

無料ダウンロードランキングの他、カジュアルジャンルやスポーツジャンルでもダウンロード1位を獲得しました。

(8月13日基準)

釣りの達人

『釣りの達人』App Store無料ダウンロードランキング1位達成

■ゲーム外でも豊富なイベント盛り沢山!期間限定の屋外広告イベント開始!

<開始時間>

8月12日から8月18日までの一週間

<屋外広告展示地>

・渋谷 :田園都市線 渋谷駅 B2Fコンコース

・秋葉原:秋葉原エスカシート&電気街口エスカレーター壁面

<参加方法>

キャンペーン期間中、公式Xアカウントでイベントが開催されます。

屋外広告の展示画像にはゲーム内に登場する“伝説の魚”に関連するアルファベットが隠されています。

屋外広告を見つけて、アルファベットクイズに答えた方の中から、抽選でAmazonギフトカードをプレゼント!

渋谷や秋葉原で『釣りの達人』広告をチェックして下さい。

■「めで鯛」チャレンジ

『釣りの達人』リリース記念キャンペーンとして、「めで鯛」チャレンジ開催!泳ぎ回る魚たちを止め、「鯛」を揃えましょう。

成功者から抽選で、最大1万円分のAmazonギフト券をプレゼント!さらに成功結果をシェアした方の中から抽選で、特別ゲームアイテムギフトコードをプレゼント!

<参加方法>

1. @FishingM_JPをフォロー

https://x.com/fishingm_jp

2. キャンペーンポストをリポスト(RP)

「めで鯛」チャレンジ

簡単操作で、いつでもどこでも釣りを楽しめるゲーム!

この夏スマートフォンで“ヒットの興奮を味わえ!”

