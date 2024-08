Web開発のフロー構築！OpenReachTech「AIを活用した新時代の開発手法」ウェビナー

OpenReachTechは、AIを活用したWeb開発のフローを構築し、コーディングコストを7割削減することに成功。

高速・高品質・低単価でリリースしました。

OpenReachTech「AIを活用した新時代の開発手法」ウェビナー

OpenReachTech社では社内専用の独自モジュールの構築や開発フローの徹底した均一化によって、AIに人間と同水準以上のコードを出力させることに成功しただけでなく、テストコードも生成にも成功しました。

これにより、開発コストを従来の1/3以下の水準にまで下げることが可能になります。

8月28日(水)19:00〜20:30に、OpenReachTech株式会社の公式LINEにて「AIを活用した新時代の開発手法」というテーマでウェビナーを開催します。

■開催内容

ウェビナーのテーマ:AIを活用した新時代の開発手法

「AIを使うことによって、なぜ開発が早くなるのか」

「AIを使っても品質を担保することはできるのか」

「AIを開発で使う場合の注意点」

などについて。

【こんな方におすすめ】

・システム開発を外注で検討中の企業様

・開発にAIを導入したいシステム開発企業様

・AIの業務導入を検討中の企業様

既にいくつかのプロジェクトでAI開発を導入し、納品まで完了した実績があります。

▼AIを活用したシステム開発事例

様々な商品形態に対応したASPシステム:200万円、2か月(従来比1/3以下の価格・工数)

LINEのLIFF機能を活用したEコマースシステム:80万円、1か月(従来比1/2以下の価格・工数)

■リリース記念【3社様限定】50万円でプロダクションで使えるサービスを開発

今回のリリースを記念して、3社様限定で50万円でプロダクションで使えるサービスを開発します。

<詳細>

申込期間 : 2024年8月15日〜2024年8月31日

※上限に達し次第終了となります

申込フォーム: 下記公式LINEよりお申し込み可能です。

https://s.lmes.jp/landing-qr/2006065369-Mbb3vqqw?uLand=RjPbNS

