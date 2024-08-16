スペースX、米民間企業の地球観測衛星「WorldView Legion 3 & 4」を打ち上げ

スペースXは日本時間2024年8月15日に、「ファルコン9」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたアメリカの民間企業「Maxar Technologies（マクサー・テクノロジーズ）」の地球観測衛星「WorldView Legion 3、WorldView Legion 4」は無事に軌道へ投入されたことが、同社のSNSや公式サイトにて報告されています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

■打ち上げ情報：ファルコン9（ WorldView Legion 3 & 4）

【▲ 参考画像：マクサー・テクノロジーズの製造施設から出荷される前の地球観測衛星「WorldView Legion」（Credit: Maxar Technologies）】

■打ち上げ関連画像・映像

ロケット：ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時：日本時間 2024年8月15日22時00分【成功】発射場：ケープ・カナベラル宇宙軍基地（アメリカ）ペイロード：WorldView Legion 3 、WorldView Legion 4» MAXAR 2 MISSION プレスリリース

出典：https://x.com/SpaceX/status/1824096512714162200｜https://x.com/SpaceX/status/1824080650749837405

■打ち上げ関連リンク

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Image Credit: SpaceXSpaceX - MAXAR 2 MISSION

文／sorae編集部 速報班