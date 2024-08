【Cool or Cute?】8月16日 公開

えなこさん

白泉社は8月16日、えなこさんのグラビア企画「Cool or Cute?」をヤングアニマルWebにて公開した。

本企画ではセクシーなカラフル衣装を纏ったえなこさんが登場。夏休みをイメージしたグラビア11枚が掲載されている。

□ヤングアニマルWeb「Cool or Cute?」

撮影/フジシロタカノリ

(C) HAKUSENSHA Ltd. All rights reserved.