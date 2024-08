日常でよくある場面で使える、「簡単そうで意外と思いつかない」英語表現を見ていこう。例えば、「小雨がぱらついている」と言いたいとき、ネイティブなら何と言う?※本稿は、キャサリン・A・クラフト氏の著書『日本人が言えそうで言えない英語表現650』(青春出版社)の一部を抜粋・編集したものです。

「小雨がぱらついている」英語で何と言う?

「雨」にまつわる表現は、みなさん比較的うまく使いこなしているようです。

◆(It)Looks like rain.

(雨が降りそうだね)

◆ It started to rain.

(雨が降り始めた)

◆ It stopped raining.

(雨がやんだ)

どんなふうに雨が降っているのか。以下の表現も間違えることなく口をついて出てくる人がたくさんいます。

◆ It’s raining hard.

(ひどい雨だね)

◆ It has been raining on and off since this morning.

(今朝から雨が降ったりやんだりしていますね)

*on and off / off and on「断続的に」

しかし、です。「小雨がぱらついている」がなかなか出てこない。

そこで、ある英語の先生(高校教師)に英訳していただくと……。英字新聞なんかも読める方なのに、だいぶ苦労したご様子。考えたあげく、書いてくださったのが“It’s raining lightly.”という英文です。「わずかに雨が降っている」と言い換えて、このように書いてくださいました。

……でも、残念ながら、ネイティブスピーカーはこんなふうには言いません。

