ファミリーマートで「スーパーマリオ」に登場するキャラクター、「ルイージ」が主役の「ルイージキャンペーン」第2弾が開催されます。

ルイージをイメージした緑色がテーマのサンドイッチやカップ麺などのコラボ商品や、対象商品の購入で限定オリジナルグッズがもらえるキャンペーンです!

また、期間中対象商品を購入してファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためて応募すると、限定グッズが抽選で当たります。

ファミリーマート「ルイージキャンペーン」第2弾

キャンペーン開始日:2024年8月20日(火)

実施店舗:全国のファミリーマート約16,300店舗

ファミリーマートでは「スーパーマリオ」に登場するキャラクターである「ルイージ」が主役の「ルイージキャンペーン」第2弾が開催!

ルイージをイメージした緑色がテーマの「野菜サンド」や「カップ麺」のほか、限定グッズがもらえるキャンペーンも実施されます。

ルイージのグリーン野菜サンド

価格:378円(税込)

発売日:2024年8月20日(火)

発売地域:全国のファミリーマート

「ルイージ」をイメージした、緑の野菜をはさんだサンドイッチです。

サラダチキン、ゆでたまご、ミニブロッコリー、タマゴサラダなど人気の具材を組み合わせた、ブロッコリーの食感がアクセントで食べやすいサンドイッチ。

ルイージの絶叫激辛グリーンカレー味ラーメン

価格:246円(税込)

発売日:2024年8月27日(火)

発売地域:全国のファミリーマート

Nintendo Switch 専用ソフト「ルイージマンション2HD」でオバケに遭遇して絶叫するルイージをイメージした辛いグリーンカレー味ラーメンです。

(具材:鶏そぼろ、キャベツ、ほうれん草)

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税 8%にて表示。

※店舗によって取り扱いのない場合があります。

※数量限定の商品です。

サンドイッチコース

キャンペーン期間:2024年8月20日(火)〜2024年9月9日(月)まで

応募期間 :2024年8月20日(火)〜2024年9月13日(金)まで

対象商品:

「ルイージのグリーン野菜サンド」を含めたサンドイッチ・ロールパン・バーガー・調理パン全品

※対象外商品:常温のパン・バーガー、冷凍のパン

※こちらのマークの販促物がついた商品が目印です。

ファミマでしか手に入らないグッズがあたる、ファミマのアプリでスタンプ企画を開催!

期間中ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、サンドイッチ・ロールパン・バーガー・調理パン1つ購入ごとに、スタンプが1個たまります。スタンプを貯めて、お好みのコースに応募すると抽選でお外で楽しめるキャンペーン限定アイテムが、合計125名さまに当たります。

スタンプ8個コース

ルイージのオーバーオール柄スーツケース:5名さま

「ルイージ」とお出かけ気分を味わえそうなデザイン☆

スタンプ4個コース

ルイージのスープジャー:20名さま

「ルイージ」のトレードマークのひげや帽子が描かれています。

スタンプ2個コース

ファミマポイント500円相当:100名さま

※画像はイメージです

※デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります。

飲料キャンペーン

キャンペーン期間:2024年8月20日(火)AM10:00〜 ※景品が無くなり次第終了

「ルイージ オリジナルアクリルキーホルダー」 全4種

クリアなアクリルの素材感や丸い形が可愛い、ルイージをイメージしたデザインのキーホルダーです。

対象商品

伊藤園 タリーズブラック 390ml 159円(税込)

サントリー ビタミンウォーター 500ml 141円(税込)

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更になる事があります。

※景品は、なくなり次第終了となります。

※一部地域では対象商品の価格が異なります。対象ドリンクを 2 本ご購入毎に、オリジナルデザインのアクリルキーホルダーがもらえます。

菓子・カップ麺コース

第1弾:2024年8月27日(火) AM10:00〜

「ルイージマンション2HDオリジナルA4サイズクリアファイル」全4種

期間中、対象商品を 2 個ご購入ごとに、限定のオリジナルグッズがいずれか 1 個もらえます。

表面では、『ルイージマンション 2 HD』の世界観を描いたデザインになっており

裏面の、各デザインのモチーフの部分が透明になっているところもポイントです。

第2弾:2024年9月3日(火)AM10:00〜

「ルイージ オリジナルステッカー」全5種

様々なゲームタイトルのルイージが集結!

ファミリーマート限定デザインのダイカットステッカーです。

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更になる事があります。

※景品は、なくなり次第終了となります。

※一部地域では対象商品の価格が異なります。

ファミマのアプリでスタンプ企画

キャンペーン期間:2024年8月27日(火)〜2024年9月16日(月)

応募期間 :2024年8月27日(火)〜9月20日(金)

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品を1つ購入すると、スタンプが 1 個たまります。

スタンプを貯めて、お好みのコースに応募すると抽選でおうちで楽しめるキャンペーン限定アイテムが、合計125名さまに当たります。

スタンプ8個コース

ルイージのブランケット:5名さま

「ルイージ」をイメージしたカラーの総柄デザイン☆

スタンプ4個コース

ルイージのプレート2枚セット:20名さま

いろいろなポーズをとった「ルイージ」がかっこいいデザイン。

スタンプ2個コース

ファミマポイント500円相当:100名さま

※画像はイメージです

※デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります。

対象商品

こちらの販促物がついた商品が対象商品です。

ファミリーマート限定のオリジナル壁紙がもらえる

配信期間:2024年8月20日(火)〜2024年9月16日(月)

※一部対象外の店舗があります。

任天堂が提供するスマートフォン向けアプリ『My Nintendo』で、キャンペーン期間中にファミリーマートの店舗で「GPS チェックイン」を実施すると、ルイージの限定オリジナル壁紙をプレゼント☆

「ルイージマンション2 HD」ダウンロードカード購入キャンペーン

キャンペーン期間:2024年6月11日(火)〜9月16日(月)

対象商品: ダウンロードカード「ルイージマンション2 HD」

価格:6,500 円(税込)

景品詳細:ルイージ(ストロボヘッド)、オバ犬のぬいぐるみ

キャンペーン期間中に「ルイージマンション 2 HD」のダウンロードカードを購入し、特設サイトで応募すると、抽選で 100 名さまに「ルイージ」と「オバ犬」のぬいぐるみセットが当たります。

「スーパーマリオ」に登場するキャラクター、「ルイージ」をイメージした緑色がテーマのコラボ商品や、「ファミリーマート」でしか手に入らないグッズがあたる、スタンプ企画など内容盛りだくさんです。

「ルイージキャンペーン」第2弾は2024年8月20日(火)より全国のファミリーマート約16,300店舗で開催です。

© Nintendo

Nintendo Switch は任天堂の商標です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アクリルキーホルダーなど限定グッズがもらえる!ファミリーマート「ルイージキャンペーン」第2弾 appeared first on Dtimes.