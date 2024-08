ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。

今回は、2024年8月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します☆

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

登場時期:2024年8月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年8月も「SNOOPY(スヌーピー)」のグッズがセガプライズに登場。

8月10日にお誕生日を迎える「スヌーピー」をデザインした、バースデーパーティー風のぬいぐるみが展開されます。

ほかにも、サングラス姿がかっこいいマスコットや、「スヌーピー」のお顔をデザインしたクッションがラインナップ☆

SNOOPY(TM) スーパーギガザッカフェイスクッション

登場時期:2024年8月8日より順次

サイズ:全長約60×12×40cm

「スヌーピー」のお顔を大胆にデザインしたクッション。

約60センチのビッグサイズで、存在感抜群です☆

SNOOPY(TM) マスコット サングラスVer.

登場時期:2024年8月23日より順次

サイズ:全長約7×7×10cm

種類:全4種(モノトーン、JOE COOL、ピンク、ウッドストック)

サングラスをかけた「スヌーピー」たちのクールなマスコット。

全4種のラインナップには「スヌーピー」だけでなく「ウッドストック」や「ジョー・クール」バージョンも登場します。

ハート型のサングラスをかけた「スヌーピー」にも注目です!

SNOOPY(TM) LLぬいぐるみ ハッピーバースデー

登場時期:2024年8月30日より順次

サイズ:全長約24×20×33cm

8月が誕生月の「スヌーピー」をお祝いしているようなデザインのぬいぐるみ。

「スヌーピー」がかぶっているパーティー用の三角帽子は、カラフルな配色が特徴です。

お祝いされて楽しそうな様子が伝わってきます!

SNOOPY(TM) ぬいぐるみ ハッピーバースデー

登場時期:2024年8月30日より順次

サイズ:全長約11×11×15cm

種類:全3種(スヌーピー、オラフ、ウッドストック)

「スヌーピー」や「ウッドストック」、「スヌーピー」のきょうだい「オラフ」がパーティー帽を身に着けたぬいぐるみ。

お揃いの赤い蝶ネクタイをしているのもポイントです。

集めて飾れば、楽しいパーティー風景を演出できます☆

「スヌーピー」の誕生月にちなみ、バースデーパーティー風のぬいぐるみも登場。

セガプライズの「スヌーピー」グッズは、2024年8月より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 8月10日のお誕生日を記念したぬいぐるみ!セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ appeared first on Dtimes.