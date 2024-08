池内博之(47)が、16日までにインスタグラムを更新。香港のアクションスター、ドニー・イェン(61)と、日本でも“デブゴン”の愛称で知られる、香港映画界のレジェンド俳優サモ・ハン(72)と、それぞれツーショットで撮影した、頭を丸刈りにした若き日の写真を披露した。

池内は英語で「It was my first action movie.I played Miura with Donnie Yen and Sammo Hung」と投稿。「私が初めて出演したアクション映画で、ドニー・イェンとサモ・ハンと共演しました。三浦を演じました」と、写真について説明した。

池内は、2008年(平20)の中国映画「イップ・マン 序章」(ウィルソン・イップ監督)に出演。同作は、1997年(平9)の日本テレビ系ドラマ「告白」で俳優デビューした池内にとって、海外の作品に初挑戦した記念の1本だった。劇中では、主演のドニー・イェンが演じたイップマンの好敵手となる、日本軍の将軍・三浦を演じた。サモ・ハンは、同作でアクション監督を務めた。