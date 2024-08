高さ828mの世界一高い超高層ビルをはじめ、世界一巨大な観覧車、世界最大の噴水など、世界トップクラスのものが次々と建築され、今後は人口が800万人まで増加するといわれるアラブ首長国連邦のドバイ。お次は、世界で最も近未来的な道路が計画されています。その全貌とは……?

↑高速道路の主役は…

今回明らかになったのは、「グリーンスパイン」と名付けられた全長64kmの道路。名前に「グリーン」と付いているように、道路には100万本の樹木が植えられ、その木々の間にロボットトラムと、歩行者用道路と自転車用道路が設けられるのです。

ロボットトラムは太陽光発電で運転する仕組みで、車体の気温を低く保てる特殊な素材と塗装が採用されているそう。さらに、過去に大規模な洪水や大雨に見舞われたことがあるドバイだからこそ、洪水対策として道路には雨水を吸収する多孔質の素材が用いられるなど、都市排水システムも導入していると言います。

ロボットによる運転という最先端テクノロジーを感じさせるトラムに、木々の緑や自然の要素を組み合わせた今回の高速道路計画。今後の進展から目が離せません。

