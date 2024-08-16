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気象台は、午前10時11分に、大雨警報（浸水害）を水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、那珂市、かすみがうら市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、阿見町、利根町に発表しました。また暴風警報を水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ケ崎市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、利根町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】茨城県・水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市などに発表

茨城県では、低い土地の浸水や暴風、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■水戸市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日明け方にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■日立市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m

■土浦市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃

□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■古河市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■石岡市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃

□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■結城市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■龍ケ崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃

□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■常陸太田市
□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日明け方にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■高萩市
□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m

■北茨城市
□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m

■笠間市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日明け方にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■取手市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃

□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■牛久市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　3時間最大雨量　160mm
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃

□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■つくば市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃

□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■ひたちなか市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m

■鹿嶋市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日昼過ぎ

□暴風警報
　16日昼過ぎから17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日夕方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■潮来市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
　16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日昼過ぎから17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日夕方
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■守谷市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃

□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■常陸大宮市
□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日明け方にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■那珂市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日明け方にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■稲敷市
□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■かすみがうら市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃

□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■神栖市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日昼過ぎ

□暴風警報
　16日昼過ぎから17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日夕方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■行方市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日昼過ぎ

□暴風警報
　16日昼過ぎから17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日夕方
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■鉾田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
　16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日昼過ぎから17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日夕方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■つくばみらい市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃

□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■小美玉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日明け方にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■茨城町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日明け方にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■大洗町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m

■城里町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日明け方にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■東海村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m

■大子町
□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日明け方にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■美浦村
□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■阿見町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃

□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■河内町
□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■利根町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　17日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃

□暴風警報【発表】
　16日夕方から17日未明にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s