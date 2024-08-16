気象台は、午前10時11分に、大雨警報（浸水害）を水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、那珂市、かすみがうら市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、阿見町、利根町に発表しました。また暴風警報を水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ケ崎市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、利根町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】茨城県・水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市などに発表

茨城県では、低い土地の浸水や暴風、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■水戸市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



□暴風警報【発表】

16日夕方から17日明け方にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s



■日立市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夕方から17日未明にかけて警戒

・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



□暴風警報【発表】

16日夕方から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日夜のはじめ頃

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 30m/s



□波浪警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜のはじめ頃

予想最大波高 10m



■土浦市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日夜のはじめ頃



□暴風警報【発表】

16日夕方から17日未明にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s



■古河市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■石岡市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夕方から17日未明にかけて警戒

・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日夜のはじめ頃



□暴風警報【発表】

16日夕方から17日未明にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s



■結城市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■龍ケ崎市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日夜のはじめ頃



□暴風警報【発表】

16日夕方から17日未明にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s



■常陸太田市

□暴風警報【発表】

16日夕方から17日明け方にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s



■高萩市

□暴風警報【発表】

16日夕方から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日夜のはじめ頃

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 30m/s



□波浪警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜のはじめ頃

予想最大波高 10m



■北茨城市

□暴風警報【発表】

16日夕方から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日夜のはじめ頃

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 30m/s



□波浪警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜のはじめ頃

予想最大波高 10m



■笠間市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夕方から17日未明にかけて警戒

・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



□暴風警報【発表】

16日夕方から17日明け方にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s



■取手市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日夜のはじめ頃



□暴風警報【発表】

16日夕方から17日未明にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s



■牛久市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

17日未明にかけて警戒

3時間最大雨量 160mm

ピーク時間 16日夜のはじめ頃



□暴風警報【発表】

16日夕方から17日未明にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s



■つくば市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夕方から17日未明にかけて警戒

・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日夜のはじめ頃



□暴風警報【発表】

16日夕方から17日未明にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s



■ひたちなか市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



□暴風警報【発表】

16日夕方から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日夜のはじめ頃

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 30m/s



□波浪警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜のはじめ頃

予想最大波高 10m



■鹿嶋市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夕方から17日未明にかけて警戒

・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日昼過ぎ



□暴風警報

16日昼過ぎから17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日夕方

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s



□波浪警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夕方

予想最大波高 10m



■潮来市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夕方から17日未明にかけて警戒

・浸水

16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日昼過ぎから17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日夕方

風向 北東

最大風速 30m/s



■守谷市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日夜のはじめ頃



□暴風警報【発表】

16日夕方から17日未明にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s



■常陸大宮市

□暴風警報【発表】

16日夕方から17日明け方にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s



■那珂市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夕方から17日未明にかけて警戒

・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



□暴風警報【発表】

16日夕方から17日明け方にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s



■稲敷市

□暴風警報【発表】

16日夕方から17日未明にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s



■かすみがうら市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夕方から17日未明にかけて警戒

・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日夜のはじめ頃



□暴風警報【発表】

16日夕方から17日未明にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s



■神栖市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日昼過ぎ



□暴風警報

16日昼過ぎから17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日夕方

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s



□波浪警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夕方

予想最大波高 10m



■行方市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夕方から17日未明にかけて警戒

・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日昼過ぎ



□暴風警報

16日昼過ぎから17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日夕方

風向 北東

最大風速 30m/s



■鉾田市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夕方から17日未明にかけて警戒

・浸水

16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日昼過ぎから17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日夕方

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s



□波浪警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夕方

予想最大波高 10m



■つくばみらい市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日夜のはじめ頃



□暴風警報【発表】

16日夕方から17日未明にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s



■小美玉市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夕方から17日未明にかけて警戒

・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



□暴風警報【発表】

16日夕方から17日明け方にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s



■茨城町

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



□暴風警報【発表】

16日夕方から17日明け方にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s



■大洗町

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



□暴風警報【発表】

16日夕方から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日夜のはじめ頃

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 30m/s



□波浪警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜のはじめ頃

予想最大波高 10m



■城里町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夕方から17日未明にかけて警戒

・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



□暴風警報【発表】

16日夕方から17日明け方にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s



■東海村

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



□暴風警報【発表】

16日夕方から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日夜のはじめ頃

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 30m/s



□波浪警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜のはじめ頃

予想最大波高 10m



■大子町

□暴風警報【発表】

16日夕方から17日明け方にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s



■美浦村

□暴風警報【発表】

16日夕方から17日未明にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s



■阿見町

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日夜のはじめ頃



□暴風警報【発表】

16日夕方から17日未明にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s



■河内町

□暴風警報【発表】

16日夕方から17日未明にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s



■利根町

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

17日未明にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日夜のはじめ頃



□暴風警報【発表】

16日夕方から17日未明にかけて警戒

風向 北東

最大風速 20m/s

