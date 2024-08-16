【大雨警報】茨城県・水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市などに発表
気象台は、午前10時11分に、大雨警報（浸水害）を水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、那珂市、かすみがうら市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、阿見町、利根町に発表しました。また暴風警報を水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ケ崎市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、利根町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】茨城県・水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市などに発表
茨城県では、低い土地の浸水や暴風、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■水戸市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日明け方にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■日立市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m
■土浦市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日未明にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■古河市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■石岡市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日未明にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■結城市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■龍ケ崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日未明にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■常陸太田市
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日明け方にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■高萩市
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m
■北茨城市
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m
■笠間市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日明け方にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■取手市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日未明にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■牛久市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日未明にかけて警戒
3時間最大雨量 160mm
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日未明にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■つくば市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日未明にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■ひたちなか市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m
■鹿嶋市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日昼過ぎ
□暴風警報
16日昼過ぎから17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日夕方
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■潮来市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日昼過ぎから17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日夕方
風向 北東
最大風速 30m/s
■守谷市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日未明にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■常陸大宮市
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日明け方にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■那珂市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日明け方にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■稲敷市
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日未明にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■かすみがうら市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日未明にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■神栖市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日昼過ぎ
□暴風警報
16日昼過ぎから17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日夕方
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■行方市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日昼過ぎ
□暴風警報
16日昼過ぎから17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日夕方
風向 北東
最大風速 30m/s
■鉾田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日昼過ぎから17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日夕方
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■つくばみらい市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日未明にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■小美玉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日明け方にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■茨城町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日明け方にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■大洗町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m
■城里町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夕方から17日未明にかけて警戒
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日明け方にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■東海村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m
■大子町
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日明け方にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■美浦村
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日未明にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■阿見町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日未明にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■河内町
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日未明にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■利根町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
17日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
□暴風警報【発表】
16日夕方から17日未明にかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s