◆ONE OR EIGHT、デビュー曲「Don’t Tell Nobody」にBTS「Dynamite」手がけたプロデューサーが参加

【モデルプレス=2024/08/16】ボーイズグループ・ONE OR EIGHT(読み:ワンオアエイト)のデビューシングル「Don’t Tell Nobody」の配信が16日にスタートした。デビュー曲となった「Don’t Tell Nobody」は、OneRepublicのフロントマンであるRyan Tedder、BTSの「Dynamite」を手がけたDavid Stewartをプロデューサーに迎え作り上げた至極のダンスポップ。デビュー前に突如公開された「KAWASAKI」でみせた重厚でスピーディーなラップ、ジャージークラブをベースにしたヒップホップサウンドとはまた違う音楽性を見せている。ノスタルジックさもあるメロディと徐々にギアを上げるビート、ハイスキルなボーカルとコーラスワークは、グローバルでも聴き入られる類稀なサウンドメイクとなっている。ミックスエンジニアにはJustin Bieber、Dua Lipaなどを手がけグラミー賞を多数受賞しているJosh Gudwinが担当した。

◆全員日本人からなるボーイズグループ・ONE OR EIGHT

常識や周囲の目を気にせず、自分たちの道を突き進む「ONE OR EIGHT」の強さとユニークさを、「社会規範や理性を超えて、本能に突き動かされる衝動」と重ね合わせて表現。世界に挑むという大きな覚悟を表明した作品となっており、Davidも「彼らと一緒に曲作りが出来て楽しかった!歌唱力が高く、多才なメンバーに溢れたグループだ」とコメントしている。なお、本日21時に「Don’t Tell Nobody」のミュージックビデオがプレミア公開される。ONE OR EIGHTは、MIZUKI(ミズキ)、NEO(ネオ)、REIA(レイア)、RYOTA(リョウタ)、SOUMA(ソウマ)、TAKERU(タケル)、TSUBASA(ツバサ)、YUGA(ユウガ)の全員日本人からなるボーイズグループ。アーティスト名のONE OR EIGHTは、慣用句の「一か八か」に由来しており、「BET ON YOURSELF(自分自身に賭けろ)」をタグラインに掲げ、仲間と夢に向かって”一か八か”の勝負を東京から世界に仕掛けていく、という意味が込められている。グループのYouTubeアカウントから突如投稿された「KAWASAKI」というパフォーマンス動画は瞬く間に世界中に拡散され、1000万回再生を突破。海外を中心にリアクション動画やニュース記事など数多く取り上げられ、実力に対する賞賛のコメントが世界から集まっている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】