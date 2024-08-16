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気象台は、午前9時35分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）をさいたま市、川口市、所沢市、春日部市、上尾市、桶川市、北本市、松伏町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を秩父市、飯能市、越生町、横瀬町、小鹿野町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を川越市、熊谷市、本庄市、東松山市、狭山市、深谷市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、嵐山町、小川町、川島町、宮代町、杉戸町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・さいたま市、川口市、所沢市、春日部市、上尾市、桶川市などに発表

南部、秩父地方では、16日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。南部、北部では、16日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■さいたま市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　100mm

■川越市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■熊谷市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■川口市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　100mm

■秩父市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■所沢市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■飯能市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　16日昼前

■本庄市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■東松山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■春日部市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■狭山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■深谷市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　100mm

■上尾市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　100mm

■草加市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■越谷市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　100mm

■蕨市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　100mm

■戸田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　100mm

■朝霞市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　100mm

■志木市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■和光市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　100mm

■新座市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■桶川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■北本市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■八潮市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■富士見市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■三郷市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　100mm

■蓮田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　100mm

■幸手市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■吉川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　100mm

■ふじみ野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■白岡市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■伊奈町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■三芳町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■越生町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■嵐山町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■小川町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■川島町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　100mm

■横瀬町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■小鹿野町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■宮代町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■杉戸町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■松伏町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm