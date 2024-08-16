気象台は、午前9時35分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）をさいたま市、川口市、所沢市、春日部市、上尾市、桶川市、北本市、松伏町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を秩父市、飯能市、越生町、横瀬町、小鹿野町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を川越市、熊谷市、本庄市、東松山市、狭山市、深谷市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、嵐山町、小川町、川島町、宮代町、杉戸町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・さいたま市、川口市、所沢市、春日部市、上尾市、桶川市などに発表

南部、秩父地方では、16日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。南部、北部では、16日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■さいたま市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日夕方にかけて警戒

3時間最大雨量 100mm



■川越市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■熊谷市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■川口市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日夕方にかけて警戒

3時間最大雨量 100mm



■秩父市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm



■所沢市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■飯能市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 16日昼前



■本庄市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■東松山市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■春日部市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■狭山市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■深谷市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

3時間最大雨量 100mm



■上尾市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日夕方にかけて警戒

3時間最大雨量 100mm



■草加市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■越谷市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

3時間最大雨量 100mm



■蕨市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

3時間最大雨量 100mm



■戸田市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

3時間最大雨量 100mm



■朝霞市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

3時間最大雨量 100mm



■志木市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■和光市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

3時間最大雨量 100mm



■新座市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■桶川市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■北本市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■八潮市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■富士見市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■三郷市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

3時間最大雨量 100mm



■蓮田市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

3時間最大雨量 100mm



■幸手市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■吉川市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

3時間最大雨量 100mm



■ふじみ野市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■白岡市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■伊奈町

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■三芳町

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■越生町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm



■嵐山町

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■小川町

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■川島町

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

3時間最大雨量 100mm



■横瀬町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm



■小鹿野町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm



■宮代町

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■杉戸町

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■松伏町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



