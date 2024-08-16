【大雨警報】埼玉県・さいたま市、川口市、所沢市、春日部市、上尾市、桶川市などに発表
気象台は、午前9時35分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）をさいたま市、川口市、所沢市、春日部市、上尾市、桶川市、北本市、松伏町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を秩父市、飯能市、越生町、横瀬町、小鹿野町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を川越市、熊谷市、本庄市、東松山市、狭山市、深谷市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、嵐山町、小川町、川島町、宮代町、杉戸町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・さいたま市、川口市、所沢市、春日部市、上尾市、桶川市などに発表
南部、秩父地方では、16日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。南部、北部では、16日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■さいたま市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 100mm
■川越市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■熊谷市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■川口市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 100mm
■秩父市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■所沢市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■飯能市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 16日昼前
■本庄市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■東松山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■春日部市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■狭山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■深谷市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 100mm
■上尾市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 100mm
■草加市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■越谷市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 100mm
■蕨市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 100mm
■戸田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 100mm
■朝霞市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 100mm
■志木市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■和光市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 100mm
■新座市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■桶川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■北本市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■八潮市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■富士見市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■三郷市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 100mm
■蓮田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 100mm
■幸手市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■吉川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 100mm
■ふじみ野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■白岡市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■伊奈町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■三芳町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■越生町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■嵐山町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■小川町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■川島町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 100mm
■横瀬町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■小鹿野町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■宮代町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■杉戸町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■松伏町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm