MFS¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¢¥ó¥»¥à¡ÖCombo¡×60ÉÃ°ìÈ¯»£¤ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¡ØFLASH THE FIRST TAKE¡Ù¤ÇÈäÏª

■世界で注目を集めるMFS『FLASH THE FIRST TAKE』に登場!

MFS(エムエフエス)が、『THE FIRST TAKE』の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に登場。

東京出身、2020年にラップを始め、大阪を拠点に活動するヒップホップコレクティブTha JointzのメンバーであるMFS。国内だけに留まらず、2022年に楽曲「BOW」が世界的人気ゲーム『Overwatch2』に使用され、Spotifyバイラルチャートで世界45の国と地域でチャートイン、アメリカ、イギリス、カナダ、ドイツ、フランス、オーストラリア、 そしてグロールチャートで1位を獲得し、日本発のアーティストとして史上初の快挙を成し遂げる。

さらに2024年は、Spotifyが躍進が期待される次世代アーティストを応援する“RADAR: Early Noise 2024”に選出され、4月には1stフルアルバム『COMBO』や、シングルを立て続けにリリース。自身初となる単独公演も即完売するなど、その勢いがさらに加速している。

そんなMFSが、アーティストの一発撮りを届けるYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の、新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』へ出演。YouTube Shortsをはじめ Instagram Reels、TikTokなどの縦型動画プラットフォームにて、ライブでも人気のアンセム「Combo」の60秒の一発撮りを披露。タフでユニークなMFSの魅力を存分に発揮してパフォーマンスした動画が公開された。

リリース情報

2024.07.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Don’t」

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

MFS OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/mother_fuckin_savage_2020/