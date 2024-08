9月29日(日)に日比谷野外大音楽堂で開催される単独野外ライブ<Just Like This 2024>の公式テーマソング「FEEL SO GOOD」が完成した。一日限りの会場限定スペシャルアイテムとしてCDリリースされるが、数量限定のため、なくなり次第販売終了となる。モバイルFC「AIR-GATE」では、この数量限定のCDがいち早くリザーブできるお取り置き企画が8月23日まで開催されているので、お見逃しなく。

「FEEL SO GOOD」

2024年9月29日(日)発売

※<Just Like This 2024>会場限定販売

価格:2,000円(税込)

※数量限定商品のため、無くなり次第販売終了。

※チケットをお持ちでない方のご購入は特設ブースOPEN〜15:30までを予定

※時間は当日の状況により変更になる場合がございます。



「AIR-GATE」お取り置き https://k.spyair.net/

*お申込みにはSPYAIRオフィシャルモバイルサイト「AIR-GATE」への加入が必要。

2024年9月29日(日)発売※<Just Like This 2024>会場限定販売価格:2,000円(税込)※数量限定商品のため、無くなり次第販売終了。※チケットをお持ちでない方のご購入は特設ブースOPEN〜15:30までを予定※時間は当日の状況により変更になる場合がございます。「AIR-GATE」お取り置き https://k.spyair.net/*お申込みにはSPYAIRオフィシャルモバイルサイト「AIR-GATE」への加入が必要。





<Just Like This 2024>※SOLD OUT

2024年9月29日(日)開場 16:00 開演17:00

@東京・日比谷野外大音楽堂

https://www.spyair.net/justlikethis2024/

2024年9月29日(日)開場 16:00 開演17:00@東京・日比谷野外大音楽堂https://www.spyair.net/justlikethis2024/





<全国ツアー>

■11/4 [祝・月] 神奈川・CLUB CITTA'

開場17:00/開演18:00

■11/17 [日] 福岡・DRUM LOGOS

開場16:00/開演17:00

■11/21 [木] 北海道・札幌ペニーレーン24

開場18:00/開演19:00

■11/23 [土] 宮城・仙台Rensa

開場16:00/開演17:00

■12/1 [日] 大阪・なんばHatch

開場16:00/開演17:00

■12/2 [月] 愛知・Zepp Nagoya

開場18:00/開演19:00

■12/16 [月] 東京・Zepp Haneda(TOKYO)

開場18:00/開演19:00



スタンディング 6,500円(税込)

※川崎・東京・名古屋・大阪公演は2階指定席あり

※入場時別途ドリンク代必要

※3歳以上チケット必要



抽選先行予約受付中!(〜8/20まで)

▼AIR-GATE会員先行

https://k.spyair.net/

▼オフィシャル先行

https://l-tike.com/st1/tour2024_spyair

■11/4 [祝・月] 神奈川・CLUB CITTA'開場17:00/開演18:00■11/17 [日] 福岡・DRUM LOGOS開場16:00/開演17:00■11/21 [木] 北海道・札幌ペニーレーン24開場18:00/開演19:00■11/23 [土] 宮城・仙台Rensa開場16:00/開演17:00■12/1 [日] 大阪・なんばHatch開場16:00/開演17:00■12/2 [月] 愛知・Zepp Nagoya開場18:00/開演19:00■12/16 [月] 東京・Zepp Haneda(TOKYO)開場18:00/開演19:00スタンディング 6,500円(税込)※川崎・東京・名古屋・大阪公演は2階指定席あり※入場時別途ドリンク代必要※3歳以上チケット必要抽選先行予約受付中!(〜8/20まで)▼AIR-GATE会員先行https://k.spyair.net/▼オフィシャル先行https://l-tike.com/st1/tour2024_spyair

日比谷野外大音楽堂は、SPYAIRにとって野外ライブのルーツであり、デビュー後初の単独野外ライブ<Just Like This 2011>を開催したのも日比谷野外大音楽堂だった。この初開催から4年後には富士急ハイランド・コニファーフォレストに会場を移し、以降13年間にわたって<JUST LIKE THIS>は夏の恒例行事として開催されてきた。<Just Like This 2024>は、13年ぶりに原点の場所で開催するというSPYAIRにとって大切なイベントとなっている。