SEVENTEENのMINGYU/ミンギュが、Calvin Kleinの2024年秋のデニムキャンペーンで主演を飾ることになった。AJ Duan/エージェー・ドゥアンが監督を務め、Park Jong Ha/パク・ジョンハが撮影をしたこのキャンペーンは、MINGYUの個性的なスタイルにスポットライトを当てている。MINGYUのパーソナリティは、ソフトなブルーとオレンジの背景に浮かび上がり、鮮やかな色彩、グラデーション、陰影が、彼の遊び心あふれるエネルギーと身のこなしを引き立てている。

今回キャンペーンで、MINGYUは最新のジーンズに身を包み、クラシックなロゴTシャツ、ミックスウォッシュデニムのレイヤード、洗練された軽量アウターウェアとスタイリングした新しいカットとウォッシュを紹介。Calvin Kleinのアイコニックなシグネチャー90sストレートジーンズと90sデニムトラッカーにモダンコットンエアー・トランクスを合わせたクラッシックなルック。90sストレートジーンズは、ウエストにぴったりとフィットする完璧なストレートフィットが特徴で、ヒップと太ももはリラックスしたフィット感。クラシックブルー、ティントストーンウォッシュ、フェードライトウォッシュなど、さまざまなウォッシュ加工が施されている。Photo by Park Jong Haスタンダードストレートジーンズにモダンコットン・トランクス、リラックスデニムジャケット、アーカイブロゴ入りのフーディーを合わせ、カジュアルにクールに着こなし。アーカイブロゴ入りフーディーは、快適なレイヤリングの必需品。ふっくらとしたコットンフリース混紡素材を使用し、一日中快適な着心地。90sルーズジーンズにはスリムデニムシャツを合わせ、ライトなオーバーサイズデニムシャツジャケットを羽織れば、エフォートレスなオーバーサイズのステートメントが完成する。Photo by Park Jong Ha90sルーズジーンズは、ノスタルジックなルーズレッグフィットとローライズウエストでデザインされ、どんなスタイルにもアティテュードとエッジをもたらす。MINGYUの着用商品は2024年8月16日以降、全国のCalvin Kleinの店舗及び公式オンラインストア(japan.calvinklein.com)にて販売が開始される。Campaign Credits: Directed by AJ DuanPhotographed by Park Jong HaEditorial Credits: Calvin Klein