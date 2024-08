テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』2時間スペシャルが、きょう16日(20:00〜)に放送される。Number_i○■Mrs. GREEN APPLE、Number_iが最新曲披露Mrs. GREEN APPLEは話題のCMソング「familie」を、Number_iは神宮寺勇太プロデュースの最新曲「INZM」をテレビ初披露。同曲について神宮寺は「今回の曲はLive感のあるパフォーマンスになっていると思います! サビの振り付けが注目ポイントです」「ガツガツしているところを楽しみにしていてください!」と呼びかけた。

KARAは新曲「I Do I Do -Japanese ver.-」と夏の名曲「GO GO サマー!」を13年ぶりに披露する。「『I Do I Do』はKARAそのものだと思ってください。KARAの約束、メンバーのありのままを見せるナチュラルな曲です」とジヨン。ニコルも「パフォーマンスにも私たちKARAの異なった成熟した女性らしい面を盛り込もうと努力しました」と明かした。そのほか、「パリ五輪の名場面と振り返る! 胸アツ応援ソングランキング」では、メダリストたちへの独自インタビューも。スタジオでは、応援ソングの数々を生パフォーマンスする。柔道金メダリスト・角田夏実選手が聴いていたという応援ソング、サンボマスターの「できっこないを やらなくちゃ」や、パリ五輪の壮行会を盛り上げたスキマスイッチの応援ソング「全力少年」は必聴だ。ねぐせ。は、夏の高校野球応援ソング/『熱闘甲子園』テーマソング「ずっと好きだから」を披露する。ほかにも、あいみょんは話題のドラマ主題歌「ざらめ」をテレビ初披露。SUPER EIGHTは片岡健太 (sumika)提供の最新曲「Eighdays」をパフォーマンス。東京スカパラダイスオーケストラは「一日花 feat.imase & 習志野高校吹奏楽部」、そして「あの夏のあいまいME feat.SUPER EIGHT」を。「NIGHT DANCER」のimase、6年越しの友情を育んだSUPER EIGHTを迎えた、35周年を記念するSPコラボとなる。K-POPグループ・RIIZEは日本デビューシングル「Lucky」をパフォーマンスする。○■出演アーティストあいみょん 「ざらめ」KARA 「I Do I Do -Japanese ver.-」「GO GO サマー!」サンボマスター 「できっこないを やらなくちゃ」スキマスイッチ 「逆転トリガー」「全力少年」SUPER EIGHT 「Eighdays」東京スカパラダイスオーケストラ 「一日花 feat.imase & 習志野高校吹奏楽部」「あの夏のあいまいME feat.SUPER EIGHT」Number_i 「INZM」ねぐせ。 「ずっと好きだから」Mrs. GREEN APPLE 「familie」RIIZE 「Lucky」【編集部MEMO】Number_iは、平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるグループで、2023年10月に結成を発表。2024年1月1日に1stデジタルシングル「GOAT」をリリースし、デビューした。