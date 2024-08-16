・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７８．１６ドル（＋１．１８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２４９２．４ドル（＋１２．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２８３４．２セント（＋１０８．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５２８．２５セント（－６．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３７５．００セント（－６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９５１．５０セント（－０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２７７．３４（＋１．８６）

出所：MINKABU PRESS