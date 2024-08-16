１５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７８．１６ドル（＋１．１８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４９２．４ドル（＋１２．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８３４．２セント（＋１０８．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２８．２５セント（－６．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３７５．００セント（－６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９５１．５０セント（－０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２７７．３４（＋１．８６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７８．１６ドル（＋１．１８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４９２．４ドル（＋１２．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８３４．２セント（＋１０８．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２８．２５セント（－６．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３７５．００セント（－６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９５１．５０セント（－０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２７７．３４（＋１．８６）
出所：MINKABU PRESS