１６日の主なマーケットイベント

写真拡大

○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０　日・１０年物物価連動国債の入札
１３：３０　日・第３次産業活動指数
１５：００　英・小売売上高
１８：００　ユーロ・貿易収支
２１：３０　米・住宅着工件数
２１：３０　米・建設許可件数
２３：００　米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

○決算発表・新規上場など

決算発表：環境管理<4657>，パンパシＨＤ<7532>，ＭＨグループ<9439>

出所：MINKABU PRESS