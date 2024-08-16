１６日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・１０年物物価連動国債の入札
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１５：００ 英・小売売上高
１８：００ ユーロ・貿易収支
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
○決算発表・新規上場など
決算発表：環境管理<4657>，パンパシＨＤ<7532>，ＭＨグループ<9439>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・１０年物物価連動国債の入札
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１５：００ 英・小売売上高
１８：００ ユーロ・貿易収支
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
○決算発表・新規上場など
決算発表：環境管理<4657>，パンパシＨＤ<7532>，ＭＨグループ<9439>
出所：MINKABU PRESS