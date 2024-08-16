１６日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・１０年物物価連動国債の入札

１３：３０ 日・第３次産業活動指数

１５：００ 英・小売売上高

１８：００ ユーロ・貿易収支

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）



○決算発表・新規上場など



決算発表：環境管理<4657>，パンパシＨＤ<7532>，ＭＨグループ<9439>



出所：MINKABU PRESS