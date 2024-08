テレビ朝日系できょう16日放送『ミュージックステーション』2時間SP(後8:00)では、新曲をテレビ初披露するNumber_i、Mrs. GREEN APPLEをはじめ10組が出演。さらに、17日間の熱戦に幕を下ろしたばかりのパリ五輪を特集する。パリ五輪特集「パリ五輪の名場面と振り返る!胸アツ応援ソングランキング」では、感動を呼んだ名シーンをプレイバックするほか、阿部一二三、角田夏実(柔道)、橋本大輝・岡慎之助ら体操男子団体メンバー、吉沢恋(スケートボード)などメダリストたちへの独自インタビューも放送する。

スタジオでは出演アーティストが「オリンピックの思い出」を語るほか、胸アツ応援ソングを生パフォーマンス。角田夏実選手が聴いていたというサンボマスターの「できっこないを やらなくちゃ」、パリ五輪の壮行会を盛り上げたスキマスイッチの応援ソング「全力少年」のほか、初登場のねぐせ。はレビ朝日系列の「2024 夏の高校野球応援ソング/『熱闘甲子園』テーマソング」の「ずっと好きだから」を披露する。Number_iは神宮寺勇太プロデュースの最新曲「INZM」をテレビ初披露する。神宮寺は同曲について「今回の曲はLive感のあるパフォーマンスになっていると思います。サビの振付が注目ポイントです」「ガツガツしているところを楽しみにしていてください!」とアピールした。KARAは新曲「I Do I Do -Japanese ver.-」のほか、2011年にヒットした夏曲「GO GO サマー!」を13年ぶりに披露することに。ジヨンは「『I Do I Do』はKARAそのものだと思ってください。KARAの約束、メンバーのありのままを見せるナチュラルな曲です」と説明。ニコルは「パフォーマンスにも私たちKARAの異なった成熟した女性らしい面を盛り込もうと努力しました」と見どころを明かした。Mrs. GREEN APPLEはHonda 新型「FREED」CMソング「familie」を、あいみょんは成田凌主演ドラマ『降り積もれ孤独な死よ』主題歌「ざらめ」をテレビ初披露。韓国のSMエンターテインメント所属のボーイズグループ・RIIZEは日本デビュー曲「Lucky」をパフォーマンスする。SUPER EIGHTは片岡健太(sumika)提供の最新曲「Eighdays」をパフォーマンス。東京スカパラダイスオーケストラはSUPER EIGHTとの6年越しの友情が実を結んだ「あの夏のあいまいME feat.SUPER EIGHT」と、imaseをボーカルに迎えた「一日花 feat.imase & 習志野高校吹奏楽部」のコラボ2曲を披露する。■『ミュージックステーション』2時間SP出演者&歌唱曲あいみょん「ざらめ」KARA「I Do I Do -Japanese ver.-」「GO GO サマー!」サンボマスター「できっこないを やらなくちゃ」スキマスイッチ「逆転トリガー」「全力少年」SUPER EIGHT「Eighdays」東京スカパラダイスオーケストラ「一日花 feat.imase & 習志野高校吹奏楽部」「あの夏のあいまいME feat.SUPER EIGHT」Number_i「INZM」ねぐせ。「ずっと好きだから」Mrs. GREEN APPLE「familie」RIIZE「Lucky」