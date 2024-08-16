【NZ】

生産者物価指数（2024年 第2四半期）07:45

予想 N/A 前回 0.9%（前期比)



【英国】

小売売上高（7月）15:00

予想 0.5% 前回 -1.2%（前月比)

予想 1.4% 前回 -0.2%（前年比)

予想 0.5% 前回 -1.5%（除自動車燃料・前月比)

予想 1.4% 前回 -0.8%（除自動車燃料・前年比)



【香港】

実質ＧＤＰ(確報)（2024年 第2四半期）17:30

予想 0.4% 前回 0.4%（前期比)

予想 3.3% 前回 3.3%（前年比)



雇用統計（7月）17:30

予想 3.0% 前回 3.0%（失業率)



【ユーロ圏】

ユーロ圏貿易収支（6月）18:00

予想 N/A 前回 139.0億ユーロ（季調前)

予想 135.0億ユーロ 前回 123.0億ユーロ（季調済)



【カナダ】

住宅着工件数（7月）21:15

予想 24.5万件 前回 24.17万件（住宅着工件数)



【米国】

住宅着工件数（7月）21:30

予想 133.8万件 前回 135.3万件（住宅着工件数)

予想 -1.3% 前回 3.0%（住宅着工件数・前月比)

予想 142.8万件 前回 144.6万件（住宅建築許可件数)

予想 -1.5% 前回 3.9%（3.4%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)



ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（8月）23:00

予想 66.9 前回 66.4（ミシガン大学消費者信頼感指数)



※予定は変更することがあります

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