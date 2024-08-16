【NZ】
生産者物価指数（2024年 第2四半期）07:45　
予想　N/A　前回　0.9%（前期比)

【英国】
小売売上高（7月）15:00　
予想　0.5%　前回　-1.2%（前月比)
予想　1.4%　前回　-0.2%（前年比)
予想　0.5%　前回　-1.5%（除自動車燃料・前月比)　
予想　1.4%　前回　-0.8%（除自動車燃料・前年比)

【香港】
実質ＧＤＰ(確報)（2024年 第2四半期）17:30
予想　0.4%　前回　0.4%（前期比)
予想　3.3%　前回　3.3%（前年比)

雇用統計（7月）17:30
予想　3.0%　前回　3.0%（失業率)

【ユーロ圏】
ユーロ圏貿易収支（6月）18:00
予想　N/A　前回　139.0億ユーロ（季調前)
予想　135.0億ユーロ　前回　123.0億ユーロ（季調済)

【カナダ】
住宅着工件数（7月）21:15
予想　24.5万件　前回　24.17万件（住宅着工件数)

【米国】
住宅着工件数（7月）21:30
予想　133.8万件　前回　135.3万件（住宅着工件数)
予想　-1.3%　前回　3.0%（住宅着工件数・前月比)
予想　142.8万件　前回　144.6万件（住宅建築許可件数)
予想　-1.5%　前回　3.9%（3.4%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)

ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（8月）23:00
予想　66.9　前回　66.4（ミシガン大学消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります