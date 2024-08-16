キヤノン・KODAK・富士フイルムが争う 2024年7月に売れたコンパクトデジカメTOP10 2024/8/16
「BCNランキング」2024年7月の月次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 IXY 650 ブラック
IXY650(BK)（キヤノン）
2位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
3位 PIXPRO WPZ2（KODAK）
4位 instax mini Evo Black（富士フイルム）
5位 IXY 650 シルバー
IXY650(SL)（キヤノン）
6位 PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
7位 movio オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ
MAF100（ナガオカトレーディング）
8位 PowerShot G7 X Mark II
PSG7X MARKII（キヤノン）
9位 PowerShot SX740 HS シルバー
PSSX740HS(SL)（キヤノン）
10位 PIXPRO FZ45 レッド
FZ45(RED)（KODAK）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 IXY 650 ブラック
IXY650(BK)（キヤノン）
2位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
3位 PIXPRO WPZ2（KODAK）
4位 instax mini Evo Black（富士フイルム）
5位 IXY 650 シルバー
IXY650(SL)（キヤノン）
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
7位 movio オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ
MAF100（ナガオカトレーディング）
8位 PowerShot G7 X Mark II
PSG7X MARKII（キヤノン）
9位 PowerShot SX740 HS シルバー
PSSX740HS(SL)（キヤノン）
10位 PIXPRO FZ45 レッド
FZ45(RED)（KODAK）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。