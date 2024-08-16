IXY 650 ブラック

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　「BCNランキング」2024年7月の月次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　IXY 650 ブラック

IXY650(BK)（キヤノン）

2位　PIXPRO FZ55 ブラック

FZ55(BK)（KODAK）

3位　PIXPRO WPZ2（KODAK）

4位　instax mini Evo Black（富士フイルム）

5位　IXY 650 シルバー

IXY650(SL)（キヤノン）

6位　PowerShot SX740 HS ブラック

PSSX740HS(BK)（キヤノン）

7位　movio オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ

MAF100（ナガオカトレーディング）

8位　PowerShot G7 X Mark II

PSG7X MARKII（キヤノン）

9位　PowerShot SX740 HS シルバー

PSSX740HS(SL)（キヤノン）

10位　PIXPRO FZ45 レッド

FZ45(RED)（KODAK）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。