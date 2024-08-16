　16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1050円高の3万7700円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

45562.55円　　ボリンジャーバンド3σ
43004.50円　　ボリンジャーバンド2σ
40446.45円　　ボリンジャーバンド1σ
40305.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39545.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38645.73円　　75日移動平均
37888.40円　　25日移動平均
37700.00円　　16日夜間取引終値
36992.95円　　200日移動平均
36430.00円　　一目均衡表・基準線
36400.00円　　5日移動平均
35330.35円　　ボリンジャーバンド-1σ
34035.00円　　一目均衡表・転換線
32772.30円　　ボリンジャーバンド2σ
30214.25円　　ボリンジャーバンド3σ
249.62円　　15日日経平均株価現物終値


株探ニュース