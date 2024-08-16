日経225先物テクニカルポイント（16日夜間取引終了時点）
16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1050円高の3万7700円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
45562.55円 ボリンジャーバンド3σ
43004.50円 ボリンジャーバンド2σ
40446.45円 ボリンジャーバンド1σ
40305.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39545.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38645.73円 75日移動平均
37888.40円 25日移動平均
37700.00円 16日夜間取引終値
36992.95円 200日移動平均
36430.00円 一目均衡表・基準線
36400.00円 5日移動平均
35330.35円 ボリンジャーバンド-1σ
34035.00円 一目均衡表・転換線
32772.30円 ボリンジャーバンド2σ
30214.25円 ボリンジャーバンド3σ
249.62円 15日日経平均株価現物終値
株探ニュース
45562.55円 ボリンジャーバンド3σ
43004.50円 ボリンジャーバンド2σ
40446.45円 ボリンジャーバンド1σ
40305.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39545.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38645.73円 75日移動平均
37888.40円 25日移動平均
37700.00円 16日夜間取引終値
36992.95円 200日移動平均
36430.00円 一目均衡表・基準線
36400.00円 5日移動平均
35330.35円 ボリンジャーバンド-1σ
34035.00円 一目均衡表・転換線
32772.30円 ボリンジャーバンド2σ
30214.25円 ボリンジャーバンド3σ
249.62円 15日日経平均株価現物終値
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