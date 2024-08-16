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気象台は、午前7時11分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を新宿区、文京区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、板橋区、練馬区、三鷹市、町田市、小金井市、東久留米市、多摩市、稲城市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を港区、青梅市、府中市、調布市、あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を台東区、世田谷区、北区、荒川区、立川市、武蔵野市、昭島市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、東大和市、西東京市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】東京都・新宿区、文京区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区などに発表

東京地方、伊豆諸島北部、伊豆諸島南部では、土砂災害や暴風、高波に警戒してください。東京地方では、低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■千代田区
□暴風警報【発表】
　16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　25m/s

■中央区
□暴風警報【発表】
　16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　3m

■港区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

□暴風警報【発表】
　16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　3m

■新宿区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■文京区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■台東区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■江東区
□暴風警報【発表】
　16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　3m

■品川区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

□暴風警報【発表】
　16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　3m

■目黒区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■大田区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

□暴風警報【発表】
　16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　3m

■世田谷区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■渋谷区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■中野区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■杉並区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■豊島区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■北区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　100mm

■荒川区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■板橋区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■練馬区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■江戸川区
□暴風警報【発表】
　16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　25m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　3m

■立川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■武蔵野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■三鷹市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■青梅市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■府中市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■昭島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■調布市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■町田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■小金井市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■小平市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■日野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日昼前から16日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■東村山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■国分寺市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■東大和市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■東久留米市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■多摩市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日昼前から16日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■稲城市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■あきる野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■西東京市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　16日昼前から16日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■日の出町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　16日昼前

■檜原村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

■奥多摩町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒