【大雨警報】東京都・新宿区、文京区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区などに発表
気象台は、午前7時11分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を新宿区、文京区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、板橋区、練馬区、三鷹市、町田市、小金井市、東久留米市、多摩市、稲城市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を港区、青梅市、府中市、調布市、あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を台東区、世田谷区、北区、荒川区、立川市、武蔵野市、昭島市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、東大和市、西東京市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】東京都・新宿区、文京区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区などに発表
東京地方、伊豆諸島北部、伊豆諸島南部では、土砂災害や暴風、高波に警戒してください。東京地方では、低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■千代田区
□暴風警報【発表】
16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 25m/s
■中央区
□暴風警報【発表】
16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 3m
■港区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
□暴風警報【発表】
16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 3m
■新宿区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■文京区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■台東区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■江東区
□暴風警報【発表】
16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 3m
■品川区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
□暴風警報【発表】
16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 3m
■目黒区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■大田区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
□暴風警報【発表】
16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 3m
■世田谷区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■渋谷区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■中野区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■杉並区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■豊島区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■北区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 100mm
■荒川区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■板橋区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■練馬区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■江戸川区
□暴風警報【発表】
16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 3m
■立川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■武蔵野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■三鷹市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■青梅市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■府中市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■昭島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■調布市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■町田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■小金井市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■小平市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■日野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日昼前から16日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■東村山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■国分寺市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■東大和市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■東久留米市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■多摩市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日昼前から16日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■稲城市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■あきる野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■西東京市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
16日昼前から16日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■日の出町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 16日昼前
■檜原村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
■奥多摩町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒