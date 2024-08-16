気象台は、午前7時11分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を新宿区、文京区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、板橋区、練馬区、三鷹市、町田市、小金井市、東久留米市、多摩市、稲城市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を港区、青梅市、府中市、調布市、あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を台東区、世田谷区、北区、荒川区、立川市、武蔵野市、昭島市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、東大和市、西東京市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】東京都・新宿区、文京区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区などに発表

東京地方、伊豆諸島北部、伊豆諸島南部では、土砂災害や暴風、高波に警戒してください。東京地方では、低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■千代田区

□暴風警報【発表】

16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒

風向 北西

最大風速 25m/s



■中央区

□暴風警報【発表】

16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 25m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒

予想最大波高 3m



■港区

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



□暴風警報【発表】

16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 25m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒

予想最大波高 3m



■新宿区

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■文京区

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■台東区

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■江東区

□暴風警報【発表】

16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 25m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒

予想最大波高 3m



■品川区

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



□暴風警報【発表】

16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 25m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒

予想最大波高 3m



■目黒区

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■大田区

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



□暴風警報【発表】

16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 25m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒

予想最大波高 3m



■世田谷区

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■渋谷区

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■中野区

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■杉並区

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■豊島区

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■北区

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

3時間最大雨量 100mm



■荒川区

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■板橋区

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■練馬区

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■江戸川区

□暴風警報【発表】

16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 25m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒

予想最大波高 3m



■立川市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■武蔵野市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■三鷹市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■青梅市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■府中市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■昭島市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■調布市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■町田市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■小金井市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■小平市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■日野市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日昼前から16日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 60mm



■東村山市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■国分寺市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■東大和市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■東久留米市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■多摩市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日昼前から16日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 60mm



■稲城市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■あきる野市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■西東京市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

16日昼前から16日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■日の出町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 16日昼前



■檜原村

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒



■奥多摩町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒



