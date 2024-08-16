ÆüËÜÂåÉ½¤¬¡Ö11²¯¡Á16²¯±ß¡×¤Ç°ÜÀÒÉâ¾å¡ÄCL½Ð¾ì¥¯¥é¥Ö¤¬Ç®»ëÀþ¡¢ºòµ¨¥»¥ê¥¨A¤ÇÌö¿Ê
¥æ¥Ë¥ª¥óSGÄ®ÅÄ¹À¼ù¤ËÂÐ¤·¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤¬³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤È¸½ÃÏÊóÆ»
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó=¥¸¥í¥ï¡¼¥º¡Ê¥æ¥Ë¥ª¥óSG¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÄ®ÅÄ¹À¼ù¤ËÂÐ¤·¡¢º£µ¨UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖQUOTIDIANO SPORTIVO¡×¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥æ¥Ë¥ª¥óSG¤Ïº£µ¨CLÍ½Áª¤Ë½Ð¾ì¡£3²óÀï¤Ç¥Á¥§¥³¤Î¥¹¥é¥Ó¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤ò1-3¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤¢¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Ë¤â0-1¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ºòµ¨Æ±ÍÍ¤ËUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥é¥Ó¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¤È¤ÎÍ½Áª2»î¹ç¤ËÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¥ª¥óSG¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÄ®ÅÄ¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ºòµ¨¥»¥ê¥¨A¤Ç5°Ì¤Î¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤¬Ä®ÅÄ¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥½¥Ö¥ë¡ÊÀÖ¤ÈÀÄ¡Ë¤Î·Ð±Ä¿Ø¤¬2¿Í¤ÎDF¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î±½¤¬Î®¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ïº¸Íø¤¤Ç¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¤ÎÆüËÜÂåÉ½DFÄ®ÅÄ¹À¼ù¡Ê26ºÐ¡Ë¤È¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤Î·»¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤â»ý¤Ä¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¤Î±¦Íø¤¡¢DF¥±¥Ó¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¡Ê26ºÐ¡Ë¤À¡£2¿Í¤È¤â¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó¤Ï2026Ç¯¤Þ¤Ç¤Ç¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï700Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó11²¯±ß¡Ë¤«¤é1000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó16²¯±ß¡Ë¤Î´Ö¤È¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼éÈ÷¿Ø¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÎÊä¶¯¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Ï2019Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤ÇÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¡£¥Á¥¢¥´¡¦¥â¥Ã¥¿´ÆÆÄ¡Ê¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¿·´ÆÆÄ¡Ë¤Î²¼¤ÇÌö¿Ê¤·¡¢1964-65¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡ÊCL¤ÎÁ°¿È¡ËÍ½Áª¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ°ÊÍè60Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²¤½£ºÇ¹âÊö¤Î¥«¥Ã¥×Àï½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë