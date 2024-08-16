¡ÚÌ¡²è¡ÛSNS¤ÎŽ¢¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥ÈŽ£¤Ë¶²ÉÝ¡¡¡È¹Ý¥á¥ó¥¿¥ë¡É¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¡È´ñÈ´¤ÊÂÐºö¡É¤ËŽ¢ÌÌÇò²á¤®¤ë¡×¡ãºî¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ä
¡¡¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÂÐºöÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡Ö¥¢¥ó¥Á¥³¥áº×¤ê¡×¤¬¡¢Instagram¤Ç400°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤ò°ìÊýÅª¤Ë½Ò¤Ù¤ë¡Ö¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ÉÔ²÷¤Ë»×¤Ã¤¿ºî¼Ô¡£º£¸å¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¡²è¤Ë¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹Ý¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤È¤Î¤¢¤ë´ë²è¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤´ë²è¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤¬ÌÌÇò²á¤®¤ë¡×¡Ö»ä¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯¸«¤ëÎÁÍý¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ò¤É¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬¡Ä
¡¡¤³¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Instagram¤ÇÌ¡²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥Á¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.º£²ó¡¢Ì¡²è¡Ö¥¢¥ó¥Á¥³¥áº×¤ê¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥ã¡¼¤µ¤ó¡Ö»ä¤¬¤è¤¯¸«¤ëÎÁÍý¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ë¡¢¤Ò¤É¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤À¤«¤Ê¤¢¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
»ä¤Î¤ª³¨ÉÁ¤Ãç´Ö¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢¤Ò¤É¤¤¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤è¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£SNS¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤Î¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤ÎÀÚ¤ê¼è¤ê¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÉÁ¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¡¢ÎÁÍý¤ÎÅê¹Æ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ë°ìÉô¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤ÏSNS¤òÂ³¤±¤ë¸Â¤êÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È¤â»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢µÕ¤Ë¤³¤Á¤é¤ÎÂÑÀ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¡ª¡Ù¡Ø¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤¤¤¶¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤«¤â¡©¡Ù¤È»×¤¤¡¢¥³¥á¥ó¥Èº×¤ê¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ú²Ì¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÌÌÇò¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÂ¿¿ôÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é»ä¤ÎSNS¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÉð¾¤ÎÉ½¾´¡Ù¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉð¾¤¬Áê¼ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Q.´ë²è¤Ï¡¢¤´¼«Ê¬¤ÎÅê¹Æ¤Ë¼«¤éÍÑ°Õ¤·¤¿¥¢¥ó¥ÁÉ÷¥³¥á¥ó¥È¤òÉÕ¤±¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤ÎÊÖ¿®¤òÊç¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¥Á¥ã¡¼¤µ¤ó¡ÖSNS¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡¢1¤Ä¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢Âç¤¤Ê¤ªÀ¤ÏÃÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ØÆ¬¤ËÌð¤¬»É¤µ¤ë¤È¤«¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤Ë°¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡ØÆó½Å³Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¼«¸Ê´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤Î´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î´ÉÍý¡¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤¹¡×
Q.ÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÊÖ¿®¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¥Á¥ã¡¼¤µ¤ó¡Ö¡ØÆó½Å³Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡©¡¡¼«¸Ê´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø1¤ÄÌÜ¤Î³Ü¤Ï¼«¸Ê°¦¡¢2¤ÄÌÜ¤Î³Ü¤Ï»Ò¤É¤â¤Ø¤Î°¦¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÊÖ¤·¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤ò´Þ¤á¤¿ÊÖ¤·¤Ç¡¢¥Ä¥Ü¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Q.ºîÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¢¥Û¤Ë¼»ÅÊ¤·¤¿¥¢¥ó¥Á¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Á¥ã¡¼¤µ¤ó¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤À¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¡Ø¥¢¥Û¤Ë¼»ÅÊ¤¹¤ë¿Í¡Ù¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤À¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¤·¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤¿¤é¡¢1¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¶¦Í¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Q.Ì¡²è¡Ö¥¢¥ó¥Á¥³¥áº×¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥Á¥ã¡¼¤µ¤ó¡Öº£²ó¤Î´ë²è¼«ÂÎ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥³¥á¥ó¥È¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È»Å»öÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤â¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×