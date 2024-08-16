ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢11ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¶ÃÂ®¥Ò¥Ã¥ÈÊü¤Ä¤âËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤È¤â¤Ë½Ð¤º ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÄË¤¤µÕÅ¾Éé¤±
MLB¡Û¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º6¡Ý4¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê8·î15Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¿¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Âè3ÂÇÀÊ¤Ç¥é¥¤¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡¢ÂÇÅÀ¤Î¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£ÂÇÎ¨¤Ï.294¤È¤ä¤ä²¼¤²¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬8²ó¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥é¥¤¥È¤Ø¡ªÂçÃ«¤Î¶ÃÂ®ÂÇµå
¡¡ÂçÃ«¤ÏÂè1ÂÇÀÊ¡¢¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥ºÀèÈ¯¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º¤Î5µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤ÆÊ¿ËÞ¤Ê¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ï½éµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ë¡£
¡¡Âè3ÂÇÀÊ¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢±Ô¤¤ÂÇµå¤Ç¥é¥¤¥ÈÁ°¤ËÃ£¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á11ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£6²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï4-3¤È¾¡¤Á±Û¤·¤¿Ä¾¸å¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Âå¤ï¤Ã¤¿¥Ú¥²¡¼¥í¤ÎÁ°¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£9²ó¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¿Âè5ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ÇºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¶¯¹ë¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤È¤Î4Ï¢Àï¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¥Ò¥Ã¥È3ËÜ¤È¤ä¤äÄãÄ´¡£8·î¤ËÆþ¤êÂÇÎ¨1³äÂæ¤ÈÄ´»Ò¤Ï²¼¹ßÀþ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨4»î¹ç¤Ç2ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÎÝÂÇ¿ô¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿2°Ì¥ª¥º¥Ê¤È¤Îº¹¤ò2¤Ë¹¤²¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤ÆÂçÃ«¤ÏÂÇÅÀ86¤È¡¢¤³¤³5»î¹çËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤È¤â¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ª¥º¥Ê¤È¤Îº¹¤ò4¤Ë¤Þ¤Ç½Ì¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿Àï¤¤¤¬Â³¤¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¡¢»Ë¾å½é¤Î¡È¥ê¡¼¥°¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤Î2Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¡É¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È½é¤ÎÂÇÅÀ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¸þ¤±¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¯¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë