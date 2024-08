【意外な和製英語】「ビジネスホテル」を正しい英語で言うと？

「ビジネスホテル」は英語圏では通じない!

実はビジネスホテルは和製英語なんです。

ビジネスホテルを正しい英語で言うと…?

正しい英語は「hotel」「motel」「budget hotel」などです。

実は日本でよく見かける「ビジネスホテル」は、英語圏には存在はしません。

やや似たようなものはいくつあるので、今回はアメリカのホテル文化も紹介します!

英語のhotelは聞いたことがあると思いますが、motelは知っていますか? そして、hotelとmotelの違いはわかりますか。

基本的に英語のhotelは規模が大きく、部屋がたくさんある宿泊施設です。

ロビーにゲストが気楽に使えるレストランやバーがあって、部屋のアメニティーが高級で豊富。プールやジムが併設されていることもあります。

ベッドにはたくさんの枕が置いてあって、高級感を演出しています。その分値段も高めです。多くホテルは都会にあることが多いですね。

いっぽう、motelは、階数が1〜2階くらいしかなく、ホテルより規模が小さい宿泊施設です。

ロビーにレストランやバーはなく、部屋には最低限のアメニティーしかありません。ただシャワーを浴びて寝るだけの場所です。

motelのもう一つの特徴は、部屋の前に駐車場があることです。ホテルとは異なり、屋内駐車場はありません。そもそもmotelの語源は、MotorとHotelを合わせた造語です。

では例文を見てみましょう。

Did you book a hotel for your business trip to L.A.yet?

ロスの出張のホテルはもう予約した?

I am taking a trip to Florida with my friends over Spring Break. We don’t have a lot of money so we will try to book a cheap hotel before we go.

春休みの間、友達とフロリダ州に行く予定。あまりお金がないから、安いホテルを探しとく。

The kids are tired. Let’s look for a motel off the Interstate.

子ども達はもう眠いだろうから、高速を降りてすぐの安いホテルを探そう。

My husband booked us a really nice hotel for our anniversary.

夫が結婚記念日に超高級なホテルを予約してくれた。

You can find a good budget hotel on that website.

あのウェブサイトでは、良いビジネスホテルを予約できるよ。

I’m beat. Let’s look for a place to stay for the night.

疲労困憊だ。泊まれるところを探そう。

宿泊施設には、「hotel」「motel」「budget hotel」などたくさんの単語がありますが、ほとんど場合「hotel」を使います。よりそのホテルについて詳しく説明したい時、hotelの前に形容詞を置きます。

Nice hotel(良いホテル)

Budget hotel(リーゾナブルなホテル)

Cheap hotel(安いホテル)

Luxurious hotel(高級なホテル)

次回もお楽しみに!

