¤ªËß¥·¡¼¥º¥ó¡È¥È¥ó¥Í¥ëÁö¹Ô»þ¡É¤Î»ö¸Î¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡©¡ÖÆþ¸ýÉÕ¶á¤Î¸òÄÌ¾õ¶·¡×¡Ö¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Çµ¯¤³¤ë´¶³Ð¤ÎÊÑ²½¡×¤ËÍ×Ãí°Õ
TOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖONE MORNING¡×Æâ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖJA¶¦ºÑ presents ¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¸òÄÌ°ÂÁ´¡×¡£8·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢JAF¡ÊÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡ËÅìµþ»ÙÉô JAFÇ§Äê¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¿ùËÜ¼Â¤µ¤ó¤Ë¡¢Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥È¥ó¥Í¥ë¿ÊÆþ»þ¤Ï3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±
²Æ¤Î¹Ô³ÚÃÏ¤äµ¢¾Ê¤ÇÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ëºÝ¡¢Áö¹ÔÃæ¤ËÄ¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ²á¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥ó¥Í¥ë¤òÁö¤ëºÝ¤ÏÉáÃÊ¤È´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Áö¹Ô»þ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÃí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¿ÊÆþÁ°¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Ö¥È¥ó¥Í¥ëÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Î¸òÄÌ¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¡×
¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÆþ¸ýÉÕ¶á¤Ç¤ÏÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤¹¼Ö¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÂ®ÅÙ¤È¼Ö´Öµ÷Î¥¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡Ö¿®¹æ¡¦¾ðÊóÈÄ¤ò³ÎÇ§¡×
¥È¥ó¥Í¥ëÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¿®¹æ¡¦¾ðÊóÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈÀÖ¿®¹æ¡É¡È¿ÊÆþ¶Ø»ß¡É¤Ê¤É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È£¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÎÅÀÅô¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡×
¥ª¡¼¥È¥é¥¤¥È¡Ê¼þ°Ï¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÅÀÅô¤¹¤ëµ¡Ç½¡Ë¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤Èµ¡Ç½¤¹¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Çµ¯¤³¤ë´¶³Ð¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ
¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶³Ð¤ÎÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¥È¥ó¥Í¥ë´Ä¶¤Ë¤è¤ë¿Í´Ö¤Î´¶³Ð¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¡ÖÌÀ½ç±þ¤È°Å½ç±þ¡×
ÌÜ¤¬°Å¤µ¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤ò°Å½ç±þ¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ½ç±þ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ùËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¸½¾Ý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÆüÃæ¤Î±¿Å¾Ãæ¤Ç¥È¥ó¥Í¥ë¤ò½ÐÆþ¤ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¸²Ãø¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
ÌÀ¤ë¤¤¤È¤³¤í¤«¤é°Å¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÆþ¤ë¤È¡¢´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï°Å¤¯¤Æ»ë³¦¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¡¢È¿ÂÐ¤Ë°Å¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤éÌÀ¤ë¤¤³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÏâÁ¤·¤¯¤Æ¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ç»ö¸Î¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£Á°¤Î¼Ö¤È¤Î¼Ö´Öµ÷Î¥¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥È¥ó¥Í¥ë´Ä¶¤Ë¤è¤ë¿Í´Ö¤Î´¶³Ð¤Ø¤Î±Æ¶Á¢¡Ö»ë³ÐµÛ°úºîÍÑ¡×
¿Í´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÌÜÀþ¤ÎÊý¸þ¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤ä´í¸±¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤È¤¹¤ë½¬À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ÇÎÙ¤Î¼Ö¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¼Ö¤ÎÊý¸þ¤ËÌµ°Õ¼±¤Ë´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÉ¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Æ¡¢ÊÉ¤Ë´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¤ÏÁ°Êý¤ÎÇòÀþ¤òÆÃ¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°Áö¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¶á¤¯¤ËÊÉ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»ë³¦¤â°Å¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿´ÍýÅª¤Ê°µÇ÷¤ò´¶¤¸¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Á°¤Î¼Ö¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤à²ÄÇ½À¤ò¾ï¤ËÁÛÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¡È²£¤Î¼Ö¤¬Éý´ó¤»¤·¤Æ¤¤¿¡É¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡ÈÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¡¢ÎäÀÅ¤ÊÁö¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥È¥ó¥Í¥ë´Ä¶¤Ë¤è¤ë¿Í´Ö¤Î´¶³Ð¤Ø¤Î±Æ¶Á¢¡ÖÄÉ½¾ÀÅ»ß»ë³¦¡×
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¼þ°Ï¤ÎÇØ·Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÂ®ÅÙ¤ò´¶¤¸¤ë¡ÈÎ®ÂÎ»É·ã¡É¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¬¤éÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¤äÌë´Ö¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï»É·ã¤¬¼å¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢Â®ÅÙ´¶³Ð¤ò¼º¤¤¤ä¤¹¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿ùËÜ¤µ¤ó¡£
¼þ¤ê¤Î¼Ö¤ËÄÉ½¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂ®ÅÙ´¶³Ð¤¬Æß¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ò´Þ¤á¤Æ¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤¬ÀÅ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤è¤¦¤Êºø³Ð¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤³¤ì¤¬¡ÈÄÉ½¾ÀÅ»ß»ë³¦¡É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Á°¤Î¼Ö¤¬Â®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤âÇ§ÃÎ¤¹¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡È»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡É¤È¼«³Ð¤·¤¿¤é¡¢Â®ÅÙ¤ò¾¯¤·Íî¤È¤·¤Æ»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»É·ã¤ò¼«Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉáÃÊ¤Î´Ä¶¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡ÈÄ¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÁö¹Ô¡É¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------------------------------------------------
8·î9ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11640
Ä°¼è´ü¸Â 2024Ç¯8·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§£Ê£Á¶¦ºÑ presents ¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¸òÄÌ°ÂÁ´
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¶âÍË 7:20¡Á7:27
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢¡¥È¥ó¥Í¥ë¿ÊÆþ»þ¤Ï3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±
²Æ¤Î¹Ô³ÚÃÏ¤äµ¢¾Ê¤ÇÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ëºÝ¡¢Áö¹ÔÃæ¤ËÄ¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ²á¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥ó¥Í¥ë¤òÁö¤ëºÝ¤ÏÉáÃÊ¤È´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Áö¹Ô»þ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÃí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¿ÊÆþÁ°¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÆþ¸ýÉÕ¶á¤Ç¤ÏÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤¹¼Ö¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÂ®ÅÙ¤È¼Ö´Öµ÷Î¥¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡Ö¿®¹æ¡¦¾ðÊóÈÄ¤ò³ÎÇ§¡×
¥È¥ó¥Í¥ëÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¿®¹æ¡¦¾ðÊóÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈÀÖ¿®¹æ¡É¡È¿ÊÆþ¶Ø»ß¡É¤Ê¤É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È£¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÎÅÀÅô¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡×
¥ª¡¼¥È¥é¥¤¥È¡Ê¼þ°Ï¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÅÀÅô¤¹¤ëµ¡Ç½¡Ë¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤Èµ¡Ç½¤¹¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢¡¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Çµ¯¤³¤ë´¶³Ð¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ
¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶³Ð¤ÎÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¥È¥ó¥Í¥ë´Ä¶¤Ë¤è¤ë¿Í´Ö¤Î´¶³Ð¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¡ÖÌÀ½ç±þ¤È°Å½ç±þ¡×
ÌÜ¤¬°Å¤µ¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤ò°Å½ç±þ¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ½ç±þ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ùËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¸½¾Ý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÆüÃæ¤Î±¿Å¾Ãæ¤Ç¥È¥ó¥Í¥ë¤ò½ÐÆþ¤ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¸²Ãø¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
ÌÀ¤ë¤¤¤È¤³¤í¤«¤é°Å¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÆþ¤ë¤È¡¢´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï°Å¤¯¤Æ»ë³¦¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¡¢È¿ÂÐ¤Ë°Å¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤éÌÀ¤ë¤¤³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÏâÁ¤·¤¯¤Æ¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ç»ö¸Î¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£Á°¤Î¼Ö¤È¤Î¼Ö´Öµ÷Î¥¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥È¥ó¥Í¥ë´Ä¶¤Ë¤è¤ë¿Í´Ö¤Î´¶³Ð¤Ø¤Î±Æ¶Á¢¡Ö»ë³ÐµÛ°úºîÍÑ¡×
¿Í´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÌÜÀþ¤ÎÊý¸þ¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤ä´í¸±¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤È¤¹¤ë½¬À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ÇÎÙ¤Î¼Ö¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¼Ö¤ÎÊý¸þ¤ËÌµ°Õ¼±¤Ë´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÉ¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Æ¡¢ÊÉ¤Ë´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¤ÏÁ°Êý¤ÎÇòÀþ¤òÆÃ¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°Áö¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¶á¤¯¤ËÊÉ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»ë³¦¤â°Å¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿´ÍýÅª¤Ê°µÇ÷¤ò´¶¤¸¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Á°¤Î¼Ö¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤à²ÄÇ½À¤ò¾ï¤ËÁÛÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¡È²£¤Î¼Ö¤¬Éý´ó¤»¤·¤Æ¤¤¿¡É¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡ÈÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¡¢ÎäÀÅ¤ÊÁö¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥È¥ó¥Í¥ë´Ä¶¤Ë¤è¤ë¿Í´Ö¤Î´¶³Ð¤Ø¤Î±Æ¶Á¢¡ÖÄÉ½¾ÀÅ»ß»ë³¦¡×
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¼þ°Ï¤ÎÇØ·Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÂ®ÅÙ¤ò´¶¤¸¤ë¡ÈÎ®ÂÎ»É·ã¡É¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¬¤éÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¤äÌë´Ö¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï»É·ã¤¬¼å¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢Â®ÅÙ´¶³Ð¤ò¼º¤¤¤ä¤¹¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿ùËÜ¤µ¤ó¡£
¼þ¤ê¤Î¼Ö¤ËÄÉ½¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂ®ÅÙ´¶³Ð¤¬Æß¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ò´Þ¤á¤Æ¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤¬ÀÅ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤è¤¦¤Êºø³Ð¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤³¤ì¤¬¡ÈÄÉ½¾ÀÅ»ß»ë³¦¡É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Á°¤Î¼Ö¤¬Â®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤âÇ§ÃÎ¤¹¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡È»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡É¤È¼«³Ð¤·¤¿¤é¡¢Â®ÅÙ¤ò¾¯¤·Íî¤È¤·¤Æ»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»É·ã¤ò¼«Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉáÃÊ¤Î´Ä¶¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡ÈÄ¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÁö¹Ô¡É¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------------------------------------------------
8·î9ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11640
Ä°¼è´ü¸Â 2024Ç¯8·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§£Ê£Á¶¦ºÑ presents ¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¸òÄÌ°ÂÁ´
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¶âÍË 7:20¡Á7:27
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/koutsu/